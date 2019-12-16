День святой великомученицы Варвары: дата, история и приметы праздника
Когда отмечается День святой великомученицы Варвары в 2019 году и какова история праздника
Завтра, 17 декабря, отмечается День Варвары, посвященный памяти святой великомученицы Варвары, которая понесла страдания в 306 году. Что это за праздник, какова его история и на какие приметы стоит обратить внимание в Варварин день, узнайте в нашей статье.
Смотрите видео о том, что во Львове открылась официальная резиденция Святого Николая:
Читайте также:Церковные праздники и посты в декабре 2019 по дням
Варвара родилась в городе Илиополе, в знатной языческой семье. Она была единственной дочерью богача Диоскора, который был твердым язычником и пытался всячески уберечь свою дочь от влияния христианства.
Когда отец захотел отдать дочь замуж, та воспротивилась. Отец подумал, что причиной ее отказа пойти под венец является ее одиночество и позволил ей выходить, куда она пожелает. Таким образом Варвара познакомилась с христианами и приняла их веру.
Когда ее отце узнал об этом, то решил наказать дочь и отдал ее в руки мучителей. История гласит, что после долгих мучений ее бросили в темницу, где ночью в видении ей явился Бог, который исцелил раны.
На следующий день святую снова стали пытать, но она мужественно все переносила, чем вдохновила одну из свидетельниц Иулиания, которая выступила из народа и объявила себя христианкой. Такого поступка ей не простили и подвесили на дерево рядом с Варварой.
Девушек сначала долго пытали, а затем отсекли им головы. В тот же день Диоскор и главный мучитель Варвары Мартиан были полностью сожжены молнией во время грозы, так что от них не осталось даже костей.
Ныне мощи святой великомученицы Варвары покоятся во Владимирском соборе в Киеве, куда были перенесены из города Константинополя греческой царевной Варварой.
Великомученице Варваре молятся, чтобы не умереть без причастия во время болезней и страданий. Также Варвару просят о защите беременных от тяжких родов, о сохранении детей от болезней и от родительского гнева, об избавлении от уныния и печали.
- Варвара ночи украла, дня притачала
- Саввы-Варвары ночи урвали, кур воровали, под печку клали
- Трещит Варюха — береги нос и ухо!
- Наша Варвара не любит ухи без навара
- Варвары заварят, Сава поправит, а Микола гвоздем забьет, уже тогда и зима
- Как на Варвару украдешь и не попадешься, то весь год будешь воровать и не попадешься.
Ранее мы публиковали календарь выходных дней и праздников в декабре 2019 года в Украине.
Все подробности в спецтеме Календарь зимних праздников 2019/2020
Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.