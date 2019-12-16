День святой великомученицы Варвары: дата, история и приметы праздника

Когда отмечается День святой великомученицы Варвары в 2019 году и какова история праздника

День святой Варвары Фото: Pexels

Завтра, 17 декабря, отмечается День Варвары, посвященный памяти святой великомученицы Варвары, которая понесла страдания в 306 году. Что это за праздник, какова его история и на какие приметы стоит обратить внимание в Варварин день, узнайте в нашей статье.

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История праздника святой Варвары

Варвара родилась в городе Илиополе, в знатной языческой семье. Она была единственной дочерью богача Диоскора, который был твердым язычником и пытался всячески уберечь свою дочь от влияния христианства.

Когда отец захотел отдать дочь замуж, та воспротивилась. Отец подумал, что причиной ее отказа пойти под венец является ее одиночество и позволил ей выходить, куда она пожелает. Таким образом Варвара познакомилась с христианами и приняла их веру.

Когда ее отце узнал об этом, то решил наказать дочь и отдал ее в руки мучителей. История гласит, что после долгих мучений ее бросили в темницу, где ночью в видении ей явился Бог, который исцелил раны.

На следующий день святую снова стали пытать, но она мужественно все переносила, чем вдохновила одну из свидетельниц Иулиания, которая выступила из народа и объявила себя христианкой. Такого поступка ей не простили и подвесили на дерево рядом с Варварой.

Девушек сначала долго пытали, а затем отсекли им головы. В тот же день Диоскор и главный мучитель Варвары Мартиан были полностью сожжены молнией во время грозы, так что от них не осталось даже костей.

Святая Варвара – икона Фото: Wikipedia

Ныне мощи святой великомученицы Варвары покоятся во Владимирском соборе в Киеве, куда были перенесены из города Константинополя греческой царевной Варварой.

О чем молятся святой великомученице Варваре

Великомученице Варваре молятся, чтобы не умереть без причастия во время болезней и страданий. Также Варвару просят о защите беременных от тяжких родов, о сохранении детей от болезней и от родительского гнева, об избавлении от уныния и печали.

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