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День Валентина в MOYO: выиграй смартфон для любимого

Компания MOYO объявила о специальной акции со скидками и призами ко Дню всех влюбленных

Покупка в MOYO может решить вопрос с подарком для любимых на 14 февраля или 8 марта. В период с 8.02 по 10.03 в сети магазинов проходит акция, в рамках которой все покупатели получат шанс выиграть новые смартфоны.

Призовой фонд состоит из восьми Asus ZenFone Max (M2). Каждые три дня в период с 11.02 по 11.03 будет проходить розыгрыш одного из смартфонов. Чтобы стать участником акции, достаточно совершить любую покупку в одном из 44 магазинов MOYO по всей Украине. Кроме того, в период с 8.02 по 10.03 покупателей ждут праздничные валентинки со скидками.

Раздавать валентинки будут в сетях партнеров MOYO, а также промоутеры. Встретить представителей компании можно будет в ТРЦ, в которых находятся магазины MOYO. При этом изначально будет вручаться только половинка сердца. Его недостающая часть будет ждать в магазине MOYO и увеличит размер скидки, указанный на валентинке.

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