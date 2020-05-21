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День вышиванки 2020: Google посвятил дудл Украине

Автором дудла для Google оказалась украинская художница Татьяна Якунова, которая использовала 250 видов вышивальных швов

Евгений Опанасенко
Сегодня, 13:14

Поисковая система Google опубликовала тематический дудл в честь национального украинского праздника Дня вышиванки, который в этом году выпал на 21 мая. Над красивой иллюстрацией работала украинская художница Татьяна Якунова, которая в прошлом году стала победительницей европейского конкурса iJungle Illustration Awards – ее работы заняли призовое место в номинации "Коммерческое изображение".

Как отмечает Google в своем пресс-релизе, при формировании рисунка на вышиванке было использовано более 250 видов вышивальных швов. Все они поделены на три категории: геометрические и зооморфные фигуры, а также цветочные орнаменты. Всех их можно найти при детальном изучении рисунка.

Тематический дудл от Google ко Дню вышиванки
Тематический дудл от Google ко Дню вышиванки
Фото: Сегодня

"Больше всего времени при работе над этим проектом я посвятила изучению национальной вышивки и многочисленных узоров. Большинство элементов праздничного дудла я создала, вдохновившись многообразием традиционных элементов вышивки из разных уголков Украины", – рассказывает Якунова.

Смотрите также в сюжете о том, как родился День вышиванки:

День вышиванки в Украине отмечают ежегодно в каждый третий четверг мая. Он посвящен сохранению и возрождению украинской народной традиции. Этот день символизирует историю, культуру, патриотизм, а вышиванка является частью национального костюма.

Напомним, что ранее Google запустила загадочный дудл, Сегодня.Lifestyle разбирались, что он значит. Также недавно Google отмечал 21 год со дня создания праздничным ретродудлом.

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