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День Земли 2020: ТОП-5 интересных фактов

Сегодня.Lifestyle честь Дня Земли подготовили пять интересных фактов о состоянии мировой экологии и губительном влиянии человечества на окружающую среду

Евгений Опанасенко
Сегодня, 13:06

22 апреля 2020 года отмечается 50-летие со дня основания Дня Земли – ежегодного празднования международного экологического движения. В 1970 году около 20 миллионов американцев собрались с требованием повышенного внимания к защите планеты и охране экологии. С тех пор активисты всего мира собираются ежегодно, чтобы отметить этот знаменательный день.

По иронии судьбы, День Земли в 2020 году выпал во время одной из самых распространенных и смертоносных пандемий, которые мир видел на протяжении поколений. Поэтому традиционные собрания были отменены. Но это не значит, что мы не можем отпраздновать это событие, вынужденно укрывшись от общества на карантин.

К примеру, Google опубликовала дудл в честь международного события. Тематика анимации обращает внимание на проблему массового вымирания пчел.

Дудл от Google в честь Дня Земли 2020

В честь Дня Земли Сегодня.Lifestyle подготовили пять интересных фактов о состоянии мировой экологии и губительном влиянии человечества на окружающую среду.

COVID-19 – это серьезный урок человечеству

COVID-19 – это серьезный урок человечеству
COVID-19 – это серьезный урок человечеству
Фото: Pexels

Заражение коронавирусом COVID-19 не является чем-то удивительным для ученых экологов – этот патоген давно циркулировал дикой природе давно, но не затрагивал людей – его целью были летучие мыши. Но вторжение человека в дикие районы и безответственность по отношению к природе привела к его распространению по всему миру. Если такая тенденция продолжится, то человечеству грозит заражение от других экзотических видов вирусов, которые могут быть пострашнее известного коронавируса.

Смотрите также в сюжете о том, может ли человек заболеть дважды коронавирусом:

Инфекционисты годами предупреждали о подобном сценарии. Вспышка атипичной пневмонии 2003 года (которая также перешла от животных к людям) уже тогда была серьезным сигналом тревоги. Затем последовал большой урок от SARS-CoV-2 (COVID-19), который заразил более 2,5 миллиона человек и убил более 176 тысяч человек по состоянию на 22 апреля. Все эти события доказывают, что человечество оказалось просто не готовым к глобальным пандемиям, и если не приложить усилий, то подобные случаи могут повториться неоднократно, пока не уничтожат большую часть населения.

Угрожающее исчезновение видов

К примеру, белые носороги находятся на грани вымирания
К примеру, белые носороги находятся на грани вымирания
Фото: Pexels

Всего за год после предыдущего Дня Земли ученые ужаснулись от темпов сокращения огромного разнообразия жизни на планете. Ежегодно человечество прощается с десятками видов живых организмов навсегда. Эти исчезновения были вызваны потерей среды обитания, чрезмерным выловом рыбы, конкуренцией со стороны инвазивных видов и глобальным изменением климата. Эта тенденция ускорялась ежегодно, и к 2020 году исследователи обнаружили угрожающие темпы исчезновения этих уникальных форм жизни.

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Мы теряем живые виды в намного большем масштабе, чем ученые предполагали ранее. Например, в Соединенных Штатах с 1970 года исчезло более четверти всех птиц, а это почти 3 миллиарда животных. За прошедшее десятилетие 467 видов были объявлены вымершими. Цифра может показаться небольшой, но по оценкам исследователей за последние 200 тысяч лет Земля потеряла огромное биоразнообразие, причем активнее всего это заметили за последние несколько десятилетий. Исследователи подсчитали, что для замены только тех видов млекопитающих, которые были утеряны за прошлый год, понадобится от 3 до 7 миллионов лет эволюции, чтобы восстановить их популяцию.

Мы задыхаемся от грязного воздуха

Загрязнение воздуха – глобальная проблема
Загрязнение воздуха – глобальная проблема
Фото: Pexels

Один из наглядных уроков пандемии: загрязнение воздуха. Ученые были шокированы тем, как карантин помог очистить небо от смога над промышленными регионами. Например, в Китае в начале этого года наблюдалось 40-процентное снижение содержания диоксида азота – загрязнителя, образующегося при сжигании ископаемого топлива в автомобилях и электростанциях, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Загрязнение воздуха представляет собой смертельную угрозу. Ежегодно смог убивает миллионы людей по всему миру. Промышленность и активное развитие экономики, безусловно, позитивно отражается на благополучии, но сильно вредит экологии. Однако внезапно, пандемия коронавируса показала обратный эффект от остановки экономики – очищение воздуха. По оценкам исследователей, снижение загрязнения воздуха в Китае спасло в 20 раз больше жизней, чем было вылечено от COVID-19.

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И Китай – не единственное место, где увидели ясное небо. В Соединенном Королевстве и Италии загрязнение диоксидом азота сократилось на 60% после того, как в странах был введен карантин. А в Индии жители промышленных районов смогли увидеть горы на горизонте, которые были скрыты в течение десятилетий из-за удушающего смога.

Пандемия COVID-19 показала, насколько быстро можно улучшить качество воздуха всего за месяц. Но это не значит, что мы должны ждать очередную пандемию, которая поможет окружающей среде в результате очередного карантина. Более чистое небо оказало разрушительные социальные и экономические издержки. Задача для стран заключается в том, чтобы уменьшить загрязнение без огромных экономических потерь.

Спутники засоряют ночное небо

Спутники SpaceX Starlink засоряют ночное небо
Спутники SpaceX Starlink засоряют ночное небо
Фото: The Verge

Кто бы мог подумать, что гениальный предприниматель Илон Маск, который создал компанию Tesla по производству экологически чистых электромобилей, окажется вредителем. Только в прошлом году космическая компания SpaceX запустила более 360 малых спутников на околоземную орбиту с целью использования этих космических аппаратов для создания глобального доступа в Интернет. И это только начало. В планах компании Маска вывести на орбиту 12 тысяч таких спутников, а лучше – 30 тысяч. В чем же вред?

Проблема в том, что эти спутники очень яркие, и они уже мешают наблюдениям астрономов. Многие ученые боятся, что мы начинаем терять взгляд в небеса и ощущение нашей связи со Вселенной. На текущий момент не существует никаких международных правовых норм для международной запрета ярких объектов на орбите.

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Астрономы боятся, что это только начало. Вскоре Земля может быть покрыта десятками тысяч спутников-гирлянд, многие из которых могут быть видны даже без телескопа, и они будут значительно превосходить по численности примерно 9000 звезд, которые видны невооруженному человеческому глазу. Безусловно, спутники доставят интернет в самые отдаленные уголки мира, но, возможно, с большими затратами для науки и наблюдения за космосом.

Деревья – спасители человечества

Обнимайте деревья – они наши друзья
Обнимайте деревья – они наши друзья
Фото: The Verge

Чтобы помочь человечеству справиться с одиночеством в изоляции во время пандемии COVID-19, лесная служба Исландии поощряла своих граждан обнимать деревья вместо других людей. Но деревья не только составляют нам компанию; они являются важным оплотом против изменения климата, генерации жизненно важного кислорода, охлаждения воздуха, очищения атмосферы от углерода и циркуляции влаги.

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Защита, предотвращение вырубки и восстановление лесов имеют решающее значение для планеты. Исследовательская группа в прошлом году обнаружила, что помощь лесам в регенерации может поглотить значительную долю всех выбросов парниковых газов, которые человечество когда-либо производило. Другие исследователи скептически отнеслись к масштабам этих расчетов, но в остальном согласились, что природные решения, такие как защита лесов, имеют решающее значение для борьбы с изменением климата.

Напомним, что ранее ученые NASA вынуждены управлять марсоходом Curiosity из дома. Также мы рассказывали, как проверить со смартфона загрязнение воздуха в Киеве.

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Источник: The Verge
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