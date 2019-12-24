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Деньги на ветер: Ubisoft отменила секретную игру спустя 3 лет разработки

Неанонсированный проект Ubisoft был похож на сессионный шутер Destiny 2

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:22
Ubisoft также перенесла несколько игр на поздние сроки 2020 года
Ubisoft также перенесла несколько игр на поздние сроки 2020 года
Фото: Unsplash

Ubisoft, известная по играм Watch Dogs 2, серии Assassin's Creed и Far Cry, объявила об отмене неанонсированной игры спустя трех лет активной работы над проектом на фоне значительных изменений в компании. Об этом сообщает Digital Trends.

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Дизайнер Ubisoft Montreal Луи де Каруфель на своей странице в Twitter поведал, что проект, над которым он работал последние три года, был внезапно закрыт. "Это тяжелая новость, потому что я работаю со всеми этими людьми около 7 лет, в течение которых мы создали Watch Dogs и Watch Dogs 2", – прокомментировал специалист.

Пост дизайнера Ubisoft относительно закрытого проекта
Пост дизайнера Ubisoft относительно закрытого проекта
Фото: IGN

По словам де Каруфеля, над проектом трудилось в общей сложности 200 человек. Но, несмотря на закрытие разработки, никого из ребят не сократили, а просто распределили их в разные команды между 15 текущими проектами Ubisoft.

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Никаких подробностей относительно названия, жанра или каких-либо еще интересных особенностей относительно закрытого проекта дизайнер не рассказал. Зато немного об необъявленной игре поведал на форумах ResetEra журналист Джейсон Шрайер из игрового издания Kotaku. Он рассказал, что новая игра от Ubisoft должна была стать огромным проектом, похожим на обе части Destiny. Вероятно, это был сетевой сессионный шутер, жанр которых сейчас находятся на пике популярности.

Шрайер также добавил, что закрытым проектом не является Pioneer, как многие могли подумать. Эта игра была про исследование космоса, которой ранее дразнили в Watch Dogs 2, но закрыта она была намного раньше.

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Неанонсированный проект, скорее всего, останется загадкой, если Ubisoft не сделает официального заявления. Причина отмены проекта, вероятно, связана со значительными изменениями, которые компания применяет к своим производственным процессам после провала Ghost Recon Breakpoint.

Генеральный директор Ubisoft Ив Гийемо лично признался, что у Ghost Recon Breakpoint были некоторые проблемы, одна из которых заключалась в том, что в игре не было достаточного количества "факторов дифференциации". Возможно, это является основной причиной, по которой было решено отказаться от необъявленного проекта.

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После неудачи с игрой Ghost Recon Breakpoint Ubisoft решили отложить ряд других видеоигр на второй и третий кварталы своего 2020-2021 финансового года. Среди них оказались Gods & Monsters, Rainbow Six Quarantine и Watch Dogs Legion – эти игры выйдут в период с 1 июля по 31 декабря 2020 года.

Напомним, что ранее игру Warcraft 3: Reforged вынуждены были отложить до января 2020 года. Также недавно была расшифрована дата выхода GTA 6, поскольку энтузиастами обнаружена важная подсказка.

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Источник: Digital Trends
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