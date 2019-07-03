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Дешевле только даром: SSD накопители резко упали в цене

Цена бюджетных твердотельных накопителей на 1 ТБ упала ниже 100 долларов

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 15:20
Минимальная цена на 1 ТБ накопители уже составляет 2700 гривен
Минимальная цена на 1 ТБ накопители уже составляет 2700 гривен
Фото: Digital Trends

Замена жесткого диска на старом ноутбуке или настольном компьютере на твердотельный накопитель (SSD) заметно улучшит его производительность. Однако если раньше улучшение компьютера до SSD было довольно затратно, то сейчас настало самое время это сделать. Пользователи обратили внимание, что цена твердотельного накопителя Samsung 860 QVO на 1 ТБ упала ниже 100 долларов.

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PCworld отмечает, что самый надежный бюджетный SSD накопитель Samsung 860 QVO объемом 1 ТБ на Amazon сейчас предлагают по цене в 91 доллар (2370 гривен). При том, что еще 1-2 года назад стоимость такого SSD объемом 1 ТБ была выше 8000 гривен. Стоит отметить, что в Украине минимальная цена на 1 ТБ накопители уже составляет 2700 гривен (Kingston SSDNow A400).

SSD накопители сейчас стоят дешевле, чем когда-либо
SSD накопители сейчас стоят дешевле, чем когда-либо
Фото: www.amazon.com

Особенностью этого SSD является то, что она стала первой в мире моделью NAND с четырехуровневыми ячейками (QLC). Это означает, что диск может принимать 4 бита на ячейку вместо 3 бит с TLC NAND, который используется во многих популярных твердотельных накопителях. Преимущество QLC заключается в том, что производители могут втиснуть больше памяти при меньших затратах.

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Однако эксперты отмечают, что у QLC есть недостаток по сравнению с TLC-базой в более низкой скорости записи – при исчерпании кэш буфера процесс может замедлиться. Тем не менее, для большинства пользователей переход даже на самый дешевый SSD будет правильным решением, ведь ощущение от скорости работы будет заметно невооруженным глазом – минимум в 2-3 раза по сравнению с традиционными HDD. К примеру, Windows 7 или 10 будет загружаться секунд на 20 вместо 1-2 минут.

Напомним, что в начале 2019 года эксперты предрекали падение цен на компьютерные комплектующие, что в итоге оказалось правдой. А недавно ADATA выпустили быстрые накопители с 3D памятью.

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Источник: PCWorld
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