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Дешевые кнопочные телефоны получат браузер Chrome

На мобилках появится Chrome с урезанными функциями и адаптацией под крохотные экраны

Евгений Опанасенко
Сегодня, 11:37
Для браузера Chrome была разработана технология бесконтактного управления
Для браузера Chrome была разработана технология бесконтактного управления
Фото: Business Insider

Платформа KaiOS для классических кнопочных телефонов Nokia активно набирает популярность с такими темпами, что Google начала адаптировать под нее свои сервисы. Сначала поисковый гигант анонсировал появления на этой мобильной платформе приложения YouTube. На днях в репозитории Chromium Gerrit была найдена информация о том, что Google работает над адаптацией браузера Chrome под классические мобилки с кнопочным управлением.

Для переноса браузера Chrome был разработан особый способ управления на этих "устаревших" мобильных устройствах. Поскольку прямого контакта пальцами экран не поддерживает, Google разработала так называемый бесконтактный режим для мобильных устройств без сенсорного ввода. Разработчики поделились скриншотами, как будет выглядеть "мобильный Хром" на крохотном 2,4-дюймовом экране.

Chrome под KaiOS

Управление браузером будет осуществляться при помощи трех кнопок "1", "2" и "3". Каждая отвечает за отдельную опцию: приблизить, отдалить или вывести строку поиска. Навигация и управление курсором будет осуществляться при помощи четырехпозиционного джойстика. Более того, браузеру придется справляться со сжатием и адаптации верстки страниц под крохотные экраны и слабую аппаратную начинку устройства.

Скорее всего, часть функций в браузере будут вырезаны из-за маломощного оборудования. Так "под нож" может пойти режим инкогнито, режим "полной версии", синхронизация и вкладки – все будет открываться в одном окне.  

Google пока не раскрывает дату появления Chrome для мобилок, но растущая популярность KaiOS и более миллиона проданных устройств на этой платформе внушают надежду в то, что адаптация браузера не займет много времени.

Приложения, разработанные под крохотные экраны телефонов на KaiOS

Смотрите также сюжет о том, что делать, чтобы телефон не выключался на морозе:

Напомним, что ранее популярный мессенджер запустили на кнопочных телефонах с платформной KaiOS. В свою очередь HMD Global желает сделать узнаваемыми свои смартфоны Nokia.

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