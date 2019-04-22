Дешевые смартфоны Xiaomi получат долгожданную опцию

Китайский производитель услышал своих покупателей и пообещал добавить модуль NFC смартфонам Redmi

Redmi 855 с NFC представят в мае Фото: Android Authority

Отсутствие NFC модуля, который сейчас активно используется для бесконтактной оплаты, является серьезным недостатком для бюджетных смартфонов Xiaomi. Многие даже отказываются их покупать именно из-за этого недостатка. Но вскоре все может измениться. Китайский производитель услышал своих покупателей и пообещал добавить NFC в Redmi 855.

Первый снимок Redmi 855, опубликованный в китайской соцсети Weibo Фото: ferra.ru

В настоящее время информации о смартфонах Redmi 855 крайне мало. Директор по продукции компании Xiaomi, Ван Тен Вейбо заявил, что новинка будет работать на топовой платформе Snapdragon 855, иметь стандартный 3,5-мм разъем для наушников и NFC. Также ходят слухи о тройной камере и сканере в дисплее. Официальная презентация нового смартфона ожидается в мае. Не исключено, что название Redmi 855 будет сменено на другое к моменту анонса.

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Путем внедрения NFC в свои смартфоны компания Xiaomi стремится сделать фирменные гаджеты более популярными по всему миру. Вероятно, такая затея может принести свои плоды, потому что о данном модулем многие жители Украины и других стран мира, которые не готовы отдавать много денег за мобильные устройства, мечтают уже давно.

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Напомним, что ранее Xiaomi неожиданно обновила смартфоны на Android 9.0 Pie. А недавно компания провела эксперимент, в котором Xiaomi Redmi 7 продержался 18 дней без подзарядки.

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