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Дешевый iPhone 9 поможет спасти Apple

Низкий спрос на iPhone в Китае вынуждает Apple торопиться выпустить спасительный и дешевый iPhone 9

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:27
Apple видит в дешевом iPhone 9 спасение для компании
Apple видит в дешевом iPhone 9 спасение для компании
Фото: Unsplash

В конце 2019 года прошел слух, что в 2020 году Apple выпустит целых пять новых iPhone, среди которых будут две "дешевые" модели iPhone SE 2 и iPhone 9. Согласно свежей информации от Mydrivers, Apple сейчас очень спешит с выпуском новых мобильных телефонов, причем iPhone SE 2 и iPhone 9 выйдут уже в самое ближайшее время, не дожидаясь традиционной осенней презентации.

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Смотрите также в сюжете о том, как в Китае студентов заставляли собирать iPhone:

По словам источника, Apple уже закончила стадию разработки и тестирования iPhone 9, и он уже полностью готов к сборке для потребителей. На текущем этапе компания выбирает временное окно для запуска нового смартфона.

Источники объясняют, что Apple приходится торопиться с запуском iPhone 9, так как компания стремительно теряет позиции в Китае, который остается самым большим рынком смартфонов в мире. Более того, Apple намерена покорить рынки Индии и других развивающихся стран, что компенсирует потери продаж в Поднебесной.

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Как будет выглядеть доступная новинка, неизвестно. По словам аналитиков, iPhone 9 должен получить корпус от iPhone 8, экран диагональю 4,7 дюйма, сканер отпечатков пальцев Touch ID и матовое покрытие на задней панели. Базовая версия с 64 ГБ флэш-памяти будет стоить 399 долларов. Презентация iPhone 9 и iPhone SE 2 может состояться в конце февраля или начале марта 2020 года.

Напомним, что ранее был найден простой способ взломать миллионы iPhone, в результате чего Apple оказалась беспомощна. В то же время экспертами был разрушен миф о мощности iPhone 11.

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Источник: MyDrivers
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