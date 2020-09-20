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Дешевый Wi-Fi для дома: ТОП-5 бюджетных роутеров

Сегодня, 09:45

Сегодня.Lifestyle помогут подобрать подходящие модели современных маршрутизаторов по доступной цене по состоянию на 2020 год

Провести домашний Wi-Fi в 2020 году уже не составляет особого труда – роутеры настраиваются самостоятельно за пару минут, после чего можно свободно выходить в интернет. Но какой лучше всего выбрать для дома?

Если внимательно изучить рынок, можно заметить, что даже в самых базовых моделях бюджетного класса есть все необходимое для обеспечения надежного покрытия беспроводным интернетом в своем помещении. В них входят поддержка частоты 5 ГГц, гигабитной Ethernet-сети, проброс портов, WPA/WPS защита, настройка VPN и разграничение доступа для детей и гостей.

Смотрите также в сюжете о том, как выглядел интернет в начале 90-х:

Таких возможностей достаточно для подключения нескольких домашних устройств (смартфонов, телевизоров, ноутбуков) и выхода в интернет на большой скорости и просмотра контента в 4K с онлайн-кинотеатров, вроде OLL.TV.

Дешевые Wi-Fi-роутеры для дома
Дешевые Wi-Fi-роутеры для дома
Фото: Depositphotos

Какой лучше всего выбрать доступный Wi-Fi роутер из огромного количества предложений? Не удивительно, ведь бюджетный сегмент самый массовый, поэтому выбрать подходящий может быть затруднительно из-за огромного выбора. Сегодня.Lifestyle помогут подобрать подходящие модели современных маршрутизаторов по доступной цене по состоянию на 2020 год.

ASUS AC1200

ASUS AC1200
ASUS AC1200
Фото: Funduk

Двухдиапазонный маршрутизатор ASUS RT-AC1200 обещает стабильную скорость в сетях 2,4 и 5 ГГц, предлагает четыре гигабитных порта и четыре антенны и возможность трансляции контента с внешнего накопителя, подключенного к разъему USB 2.0 благодаря функции ASUS AiPlayer. Роутер обеспечивает по Wi-Fi более чем 20 устройств. Он способен выдавать HD-контент без буферизации – видео будут плавными и бесшовными.

TP-Link Archer A6

TP-Link Archer A6
TP-Link Archer A6
Фото: TP-LINK

Если вам нужна домашняя сеть, которая может обрабатывать как AC (5 ГГц), так и N (2,4 Ггц), обратите внимание на Archer A6 от TP-Link. Этот современный и очень доступный маршрутизатор обеспечивает двухдиапазонное соединение, которое идеально подходит для работы в интернете на дому. Archer A6 имеет полосу частот 5 ГГц, предлагающую скорость до 876 Мбит/с, и 2,4 ГГц со скоростью 450 Мбит/с.

Такой роутер позволит без проблем играть в онлайн-игры, транслировать 4K-видео и совершать видеоконференции по Zoom или Skype со стабильной связью. Кроме того, он обеспечен 4 гигабитными портами Ethernet LAN. Также модель может передавать данные двум устройствам одновременно, поддерживает режим точки доступа и технологию Beamforming.

D-Link DIR-615S N300

D-Link DIR-615S N300
D-Link DIR-615S N300
Фото: CNET

D-Link DIR-615S N300 – еще один неплохой выбор для средних и больших домов. Помимо простой настройки, управлять своей домашней сетью можно из любого места с помощью приложения MyDLink Lite. Родительский контроль поможет видеть, чем занимаются дети, и настраивать пропускную способность, которую они могут использовать из доступных 300 Мбит/с. А одним нажатием кнопки роутер обеспечивает защищенную беспроводную настройку, которая включает защиту WPA/WPS.

Linksys E5400

Linksys E5400
Linksys E5400
Фото: CNET

Wi-Fi роутер Linksys E5400 приспособлен работать в двух режимах: маршрутизатора и моста. Проявить себя модель может в двух частотных диапазонах – 2.4 ГГц, 5 ГГц, тогда как для проводного подключения в ее распоряжении имеется четыре гигабитных Ethernet LAN-порта и один 10/100 Ethernet WAN. Вдобавок Wi-Fi роутер Linksys E5400 вооружен двумя антеннами и функционалом из поддержки Multiple SSID, межсетевым экраном (Firewall), NAT, VPN, DHCP-сервером и DMZ, а также он самый компактный в рейтинге – габариты устройства составляют всего 112x170x33 мм.

Mercusys AC12G

Mercusys AC12G
Mercusys AC12G
Фото: ITC

Mercusys AC12G является самым доступным решением для дома. В первую очередь такой роутер будет интересен тем, кто не хочет тратить много денег на устройство, при этом он очень простой в настройке, чем идеально подходит для создания свой первой Wi-Fi сети. У него приятный дизайн, хорошее качество покрытия, быстрые гигабитные LAN-порты, четыре несъемные антенны и способность работать одновременно в двух частотных диапазонах 2,4 ГГц и 5 ГГц. Вдобавок модель представит пользователю такие функции, как Multiple SSID, Firewall, NAT, VPN, DHCP-сервер, DMZ, MIMO, а также WPA-PSK и WPA2-PSK режимы шифрования и режим моста.

Напомним, что ранее мы рассказывали, в каком месте дома лучше всего работает интернет. Также ранее эксперты определили самые опасные Wi-Fi роутеры.

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Источник: CNET
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