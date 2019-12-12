Detroit Become Human сможет запустить не каждый компьютер

Приключенческая игра от студии Quantic Dream будет первое время доступна в магазине Epic Games Store

Разработчики обещают потрясающую графику с поддержкой 4K Фото: TechSpot

Любители интерактивного кино на компьютерах теперь смогут проверить, насколько мощный у у них компьютер при помощи игры Detroit: Become Human. Видеоигра от студии Quantic Dream ранее выходила только для игровой приставки PlayStation 4, но с сегодняшнего дня драматичная история про роботов доступна владельцам компьютеров с Windows 10.

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Первое время Detroit: Become Human будет доступен на протяжении года исключительно в цифровом магазине Epic Games Store, который является прямым конкурентом Steam. На днях последний получил Red Dead Redemption 2 лишь спустя месяц после старта у Epic Games Store.

Разработчики обещают потрясающую графику с поддержкой 4K и полноценное управление с клавиатуры и мыши в дополнение к геймпаду. Правда, чтобы оценить всю красоту интерактивного развлечения, необходимо обладать неслабым компьютером.

Игра обладает следующим набором минимальных требований:

Процессор: Intel Core i7-3770 (3,4 ГГц) или AMD FX-8350 (4,2 ГГц);

Объем оперативной памяти: 8 ГБ;

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 780 или AMD Radeon HD 7950;

Объем видеопамяти: от 3 ГБ;

ОС: Windows 10 (64 битная).

Рекомендуемые требования, чтобы поиграть на максимальных настройках выглядят следующим образом:

Процессор: Intel Core i5-8400 (2,8 ГГц) или AMD Ryzen 5 1600 (3,2 ГГц);

Объем оперативной памяти: 16 ГБ;

Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580;

Объем видеопамяти: от 4 ГБ;

ОС: Windows 10 (64 битная).

Приведенные выше требования не учитывают такие детали, как занимаемый объем на жестком диске. Разработчики заявили, что "дополнительные спецификации" будут предоставлены после выпуска игры".

Выход Detroit: Become Human на компьютерах не был неожиданностью. Еще в октябре Хидео Кодзима объявил, что версия для ПК его долгожданного Death Stranding появится в начале лета 2020 года, и в прошлом месяце было подтверждено появление на компьютерах "Детройт: стать человеком" (дословный перевод игры) от Quantic Dream.

Напомним, что ранее были определены ТОП-50 лучших игр уходящего десятилетия. В то же время Halo Reach активно покоряет Steam – геймеры в восторге от игры.

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