Вы можете ознакомиться c изменениямы в политике конфиденциальности. Нажимая накнопку «Принять» или продолжая пользоваться сайтом, вы соглашаетесь с обновленными правилами и даете разрешение на использование файлов cookie.
Принять
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Detroit Become Human сможет запустить не каждый компьютер

Приключенческая игра от студии Quantic Dream будет первое время доступна в магазине Epic Games Store

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:35
Разработчики обещают потрясающую графику с поддержкой 4K
Разработчики обещают потрясающую графику с поддержкой 4K
Фото: TechSpot

Любители интерактивного кино на компьютерах теперь смогут проверить, насколько мощный у у них компьютер при помощи игры Detroit: Become Human. Видеоигра от студии Quantic Dream ранее выходила только для игровой приставки PlayStation 4, но с сегодняшнего дня драматичная история про роботов доступна владельцам компьютеров с Windows 10.

Смотрите также в сюжете трейлер игры Death Stranding:

Первое время Detroit: Become Human будет доступен на протяжении года исключительно в цифровом магазине Epic Games Store, который является прямым конкурентом Steam. На днях последний получил Red Dead Redemption 2 лишь спустя месяц после старта у Epic Games Store.

Читайте также:
"Настоящую" PlayStation 5 случайно показали на фотографии

Разработчики обещают потрясающую графику с поддержкой 4K и полноценное управление с клавиатуры и мыши в дополнение к геймпаду. Правда, чтобы оценить всю красоту интерактивного развлечения, необходимо обладать неслабым компьютером.

Игра обладает следующим набором минимальных требований:

  • Процессор: Intel Core i7-3770 (3,4 ГГц) или AMD FX-8350 (4,2 ГГц);
  • Объем оперативной памяти: 8 ГБ;
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 780 или AMD Radeon HD 7950;
  • Объем видеопамяти: от 3 ГБ;
  • ОС: Windows 10 (64 битная).

Рекомендуемые требования, чтобы поиграть на максимальных настройках выглядят следующим образом:

  • Процессор: Intel Core i5-8400 (2,8 ГГц) или AMD Ryzen 5 1600 (3,2 ГГц);
  • Объем оперативной памяти: 16 ГБ;
  • Видеокарта: Nvidia GeForce GTX 1060 или AMD Radeon RX 580;
  • Объем видеопамяти: от 4 ГБ;
  • ОС: Windows 10 (64 битная).

Читайте также:
Fortnite и World of Tanks: ТОП-7 лучших бесплатных игр 2019 года

Приведенные выше требования не учитывают такие детали, как занимаемый объем на жестком диске. Разработчики заявили, что "дополнительные спецификации" будут предоставлены после выпуска игры".

Выход Detroit: Become Human на компьютерах не был неожиданностью. Еще в октябре Хидео Кодзима объявил, что версия для ПК его долгожданного Death Stranding появится в начале лета 2020 года, и в прошлом месяце было подтверждено появление на компьютерах "Детройт: стать человеком" (дословный перевод игры) от Quantic Dream.

Напомним, что ранее были определены ТОП-50 лучших игр уходящего десятилетия. В то же время Halo Reach активно покоряет Steam – геймеры в восторге от игры.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.

Еще несколько материалов по теме:
Apple начинает продажи сверхмощного компьютера Mac Pro Иисус Христос появился в самой доброй игре в мире: видео Sony поставила "крест" на портативных приставках PlayStation Разработчик игр из мирового ТОП-10 открывает офис в Киеве: что известно
компьютеры игры видеоигры компьютерные игры PlayStation Steam
Источник: TechSpot
Реклама

Новости партнеров

89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
89-летний Григорий Чапкис о любимой, которая младше его на 51 год
Влезла в семью: Глюкоза уводит Харламова от Асмус?
Влезла в семью: Глюкоза уводит Харламова от Асмус?
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Популярный российский актер похудел на 100 кг: фото до и после
Перепланировка кухни от А до Я: правила, варианты, согласование
Перепланировка кухни от А до Я: правила, варианты, согласование
Загрузка...

Популярные статьи

Вчера, 16:39Events

Пятница 13: приметы и ритуалы мистического дня

Вчера, 14:47Шоу-бизнес

Анастасия Заворотнюк навсегда останется парализованной – СМИ

Вчера, 12:30Шоу-бизнес

Развод Ани Лорак и Мурата Налчаджиоглу: экс-супруг певицы забрал иск из суда

Вчера, 10:23Travel

"Уступите бабушке нижнюю полку": почему нельзя меняться местами в поезде

Вчера, 09:55Food

Горячие закуски на Новый год: три необычных рецепта с грибами

10 декабряШоу-бизнес

Неожиданно: Лилия Ребрик рассекретила настоящее имя

10 декабряFun

День Андрея Первозванного: дата, история, традиции и приметы

10 декабряШоу-бизнес

Влад Яма впервые показал лицо сына Леона

10 декабряFun

Стоит 84 тысячи гривен: куровод показал необычного четвероногого цыпленка

10 декабряFun

38-летний отец отдал жизнь ради восьмилетней дочери

10 декабряFun

Оптическая иллюзия с кругом в метро озадачила сеть: фото

9 декабряFun

Свадьба с трагическим финалом растрогала США

9 декабряШоу-бизнес

Камалия попала в Книгу рекордов Украины: фото

9 декабряШоу-бизнес

Такой герцогиню еще не видели! В сети появились фото Меган Маркл в откровенном костюме Санта-Клауса

9 декабряTravel

Пути назад нет: Турция подготовила неприятный сюрприз для отдыхающих

9 декабряFood

Новогодний салат с сельдью: рецепт от Юлии Высоцкой

Новости партнеров

Ребрик рассказала, как отбила своего нынешнего мужа у другой
Ребрик рассказала, как отбила своего нынешнего мужа у другой
«Чтоб он сдох после таких слов!»: отец Фриске о Шепелеве
«Чтоб он сдох после таких слов!»: отец Фриске о Шепелеве
Как живет Виталина после развода с Джигарханяном
Как живет Виталина после развода с Джигарханяном
Сын Шепелева не оправдал ожиданий отца
Сын Шепелева не оправдал ожиданий отца
«Умер смешно»: Сафронов о судьбе засосанного в унитаз сына
«Умер смешно»: Сафронов о судьбе засосанного в унитаз сына
Брат-толстяк Гарри Поттера изменился до неузнаваемости – фото
Брат-толстяк Гарри Поттера изменился до неузнаваемости – фото
«Он же не на войну уходит»: Клявер согласился с решением сына
«Он же не на войну уходит»: Клявер согласился с решением сына
Пенсионер Газманов отказался помогать сыновьям
Пенсионер Газманов отказался помогать сыновьям