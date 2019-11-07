Детям ввели комендантский час на видеоигры

В Китае детям запрещено играть с 10 часов вечера до 8 утра, а также не более 90 минут в день

Игры в Китае начали строжайше контролировать Фото: Unsplash

В Китае правительство "позаботилось" о здоровье нации радикальным методом. Новое постановление правящей партии предписывает жесткий контроль над времяпровождением в видеоиграх в рамках программы по борьбе с детской игровой зависимостью. Лицам до 18 лет запрещено проводить время в онлайновых баталиях более 90 минут в день. Более того, введен комендантский час – в период между 08:00 и 22:00 играть запрещено, сообщает BBC.

Смотрите также в сюжете о том, насколько опасны компьютерные игры:

Поскольку популярные игровые приставки PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch Китае запрещены, поэтому безумной популярностью пользуются мобильные и компьютерные игры-сервисы. Также поскольку запрет касается исключительно онлайновых проектов, то контролировать их будет несколько проще. Контроль над времяпровождением возложили на издателей и разработчиков игр, которые вводят блокировку в ночное время и используют таймеры в дневное.

Первое время, конечно, будет трудно отлавливать нарушителей цифрового пространства, но игровым операторам предписано улучшать или создавать собственные системы по идентификации и распознаванию пользователей. К примеру, во время регистрации несовершеннолетние пользователи обязаны указывать свои реальные имя и фамилию, а самое важное – возраст, после чего данные сверят с государственной базой данных для идентификации. Причем, система уже интегрирована и работает в проектах корпорации Tencent.

Кроме того, китайское правительство ввело новые ограничения на то, сколько дети и подростки могут тратить денег на виртуальные внутриигровые покупки. Разработчикам видеоигр запрещено предоставлять платные услуги пользователям младше 8 лет. Игроки в возрасте от 8 до 16 лет могут тратить до 200 юаней (28 долларов) в месяц, в то время как для молодых людей в возрасте от 16 до 18 лет этот лимит составляет до 400 юаней (57 долларов).

По оценкам государственных СМИ, в Интернете время впустую тратят более 170 миллионов несовершеннолетних, что составляет около 20% от общего числа пользователей сети в стране. Помимо ограничений для несовершеннолетних, китайские власти в целом стараются жестко регулировать индустрию, запрещая откровенные сцены насилия и крови, сексуальный контент, элементы казино и многое другое. По этой причине в Поднебесной не представлена большая часть популярных западных хитов.

Напомним, что ранее в Grand Theft Auto V ввели жесткое ограничение. В то же время Red Dead Redemption 2 вышла и сразу огорчила игроков непомерными системными требованиями.

Читайте самые важные новости в Telegram, а также смотрите интересные интервью на нашем YouTube-канале.