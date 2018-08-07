Девочка семи лет создала компьютерную игру и продает в Steam

Пенни Макдональд разработала собственную игру всего за 9 дней

Пенни Макдональд создала игру на QBasic. Фото: Kotaku

7-летняя дочь американского программиста Лэнса Макдональда Пенни самостоятельно написала видеоигру. Девочка заинтересовалась программированием, когда ей в руки попалась книга Программирование на "QBasic" – один из простых языков.

Видеоигра Answer the Question продается в Steam за 21 гривну

Спустя 9 дней девочка освоила QBacic и написала первую видеоигру под названием Answer the Question. Отец помог ей опубликовать игру в цифровом магазине видеоигр Steam, где ее проект можно приобрести за 21 гривну.

Комментарий по поводу игры steampowered.com

Игра является простым математическим тренажером. Игроку предлагается решать разного рода математические примеры, а за правильные ответы получать очки. Несмотря на простой интерфейс и ненавязчивый геймплей, люди в комментариях поддерживают юное дарование и приятно удивляются, что такую игру смогла создать 7-летняя девочка.

Напомним, что родители массово нанимают репетиторов по видеоиграм, а хакеры "рассекретили" дату выхода Grand Theft Auto VI.