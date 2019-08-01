Diablo сделали бесплатной для игры в браузере
Спустя 23 года после выхода Diablo перенесли в браузер для игры всем желающим
Одна из самых популярных ролевых игр Diablo вышла в 1996 году и завоевала огромную популярность за свой затягивающий геймплей. Многие до сих пор с ностальгией и теплотой относятся к проекту от Blizzard, раз за разом переигрывая вдоль и поперек изученные уровни. В 1998 году для удобства игроков игру портировали на MacOS и PlayStation. Но теперь, к счастью для фанатов, спустя 23 года Diablo стала доступна в веб-браузере благодаря стараниям компании RivSoft.
Смотрите также в сюжете о том, как обогатиться играя в компьютерные игры:
Браузерная версия была реконструирована из исходного кода Diablo условно-бесплатной версии игры, распространявшейся ранее на демо-дисках, получившая название Devilution. Поэтому в бесплатном режиме доступны только две локации и несколько персонажей для беседы. Если у вас есть Diablo, вы можете использовать его основной файл данных DIABDAT.MPQ, чтобы разблокировать полную версию и продолжить игру в браузере. Если нет, то нужно приобрести цифровую копию на GOG за 9,99 долларов, которая включает в себя расширение Hellfire.
Правда за первые сутки после запуска сайта, желающих сыграть оказалось настолько много, что они положили сайт проекта. Поэтому желающим поиграть нужно просто скачать файл SPAWN.MPQ из Github (ссылки предоставляются) и просто положить его в браузер – игра запустится после этой процедуры.
Читайте также:На Android выпустили игру Doom: где скачать
Поскольку проект написан энтузиастами, то правообладатель Blizzard может потребовать прекратить распространение игры. Хотя за свои труды разработчики денег не берут и используют демонстрационную версию, так что юридически все честно. Программисты надеются, что Blizzard не предпримет никаких действий по отношению к проекту.
В свое время успех Diablo позволил Blizzard выпустить не менее успешное продолжение, названное Diablo II в середине 2000 года, а спустя еще 12 лет вышла Diablo III. Первоначально удалось продать два миллиона копий, но сиквелы превзошли успех оригинала, продавшись в количестве 6 и 20 миллионов копий Diablo II и Diablo III соответственно.
Напомним, что ранее PlayStation 5 начали продавать по баснословной цене до ее официального выхода. А на днях энтузиастам удалось взломать Nintendo Switch и установить на нее Android.
Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram