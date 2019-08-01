Diablo сделали бесплатной для игры в браузере

Спустя 23 года после выхода Diablo перенесли в браузер для игры всем желающим

Браузерная версия была реконструирована из исходного кода Diablo Фото: TechSpot

Одна из самых популярных ролевых игр Diablo вышла в 1996 году и завоевала огромную популярность за свой затягивающий геймплей. Многие до сих пор с ностальгией и теплотой относятся к проекту от Blizzard, раз за разом переигрывая вдоль и поперек изученные уровни. В 1998 году для удобства игроков игру портировали на MacOS и PlayStation. Но теперь, к счастью для фанатов, спустя 23 года Diablo стала доступна в веб-браузере благодаря стараниям компании RivSoft.

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Браузерная версия была реконструирована из исходного кода Diablo условно-бесплатной версии игры, распространявшейся ранее на демо-дисках, получившая название Devilution. Поэтому в бесплатном режиме доступны только две локации и несколько персонажей для беседы. Если у вас есть Diablo, вы можете использовать его основной файл данных DIABDAT.MPQ, чтобы разблокировать полную версию и продолжить игру в браузере. Если нет, то нужно приобрести цифровую копию на GOG за 9,99 долларов, которая включает в себя расширение Hellfire.

Diablo в браузере Фото: Сегодня Diablo в браузере Фото: Сегодня Diablo в браузере Фото: Сегодня Diablo в браузере Фото: Сегодня Diablo в браузере Фото: Сегодня Diablo в браузере Фото: Сегодня 1/6

Правда за первые сутки после запуска сайта, желающих сыграть оказалось настолько много, что они положили сайт проекта. Поэтому желающим поиграть нужно просто скачать файл SPAWN.MPQ из Github (ссылки предоставляются) и просто положить его в браузер – игра запустится после этой процедуры.

Поскольку проект написан энтузиастами, то правообладатель Blizzard может потребовать прекратить распространение игры. Хотя за свои труды разработчики денег не берут и используют демонстрационную версию, так что юридически все честно. Программисты надеются, что Blizzard не предпримет никаких действий по отношению к проекту.

Diablo

В свое время успех Diablo позволил Blizzard выпустить не менее успешное продолжение, названное Diablo II в середине 2000 года, а спустя еще 12 лет вышла Diablo III. Первоначально удалось продать два миллиона копий, но сиквелы превзошли успех оригинала, продавшись в количестве 6 и 20 миллионов копий Diablo II и Diablo III соответственно.

Напомним, что ранее PlayStation 5 начали продавать по баснословной цене до ее официального выхода. А на днях энтузиастам удалось взломать Nintendo Switch и установить на нее Android.

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