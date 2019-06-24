Дизайнеров Apple высмеяли теркой для сыра: видео

Блогер создал терку с таким же образом и подобием, как у Apple Mac Pro, и проверил ее в деле

В начале июня Apple провела грандиозную презентацию WWDC 2019, на которой помимо новых версий операционных систем был представлен компьютер Mac Pro с очень спорным дизайном в виде терки.

Смотрите также в сюжете о том, как министр по кибербезопасности Японии не умеет пользоваться компьютером:

Многие зрители сравнили дизайнерское решение Apple с дорогой теркой для сыра, поскольку стоимость компьютера на старте составляла 5999 долларов и в топовой версии достигала свыше 50 тысяч долларов. Такая невообразимо высокая цена в купе с причудливым дизайном породила массу интернет-мемов, высмеивающих творение Apple.

Читайте также Apple iPhone и iPad получили улучшение: пользователи в гневе

Блогер Уинстон Мой задался обратной идеей — он создал терку с таким же дизайном, как у Mac Pro, а также проверить, насколько хорошо она будет натирать сыр. Парень записал видеоролик с процессом проектирования и ее выпиливания из цельного куска металла.

В итоге оказалось, что натирать сыр на такой дорогой терке абсолютно неудобно – из-за того, что отверстия слишком крупные, требуется приложить много усилий, кроме того, сыр часто застревает внутри. Но такой конструкции блогер нашел лучшее применение — в качестве мыльницы.

Напомним, что ранее Apple предупреждает о проблемах с батареей MacBook Pro и бесплатно меняет бракованные модели. В свою очередь Xiaomi высмеяла ужасные челки смартфонов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram