До чего техника дошла: Google будет предсказывать смерть

Сегодня, 11:30

В компании уточнили, что 11% всех случаев смерти в больнице обусловлены ухудшением самочувствия пациента, а изменения в состоянии больного не всегда могут заметить на ранней стадии лечения

Google занялся новым проектом. Фото: pixabay
Google занялся новым проектом. Фото: pixabay

В Google разрабатывают искусственный интеллект, который будет предсказывать изменения в состоянии пациента, которые могут привести к смерти. О разработке говорится в официальном блоге компании.

Отмечается, что проектом занимается подразделение DeepMind.

Разработчики совместно с Министерством по делам ветеранов США провели эксперимент – они влили в нейросеть историю болезней около 700 тысяч бывших военнослужащих. Предполагается, что после анализа всех этих записей система научится обнаруживать некоторые болезни, такие как острая почечная недостаточность или пневмония.

Разработчики обратили внимание именно на эти заболевания, потому что они возникают внезапно и иногда бессимптомно.

"ОПН может поражать людей любого возраста и часто начинается после обычных процедур и операций, таких как замена тазобедренного сустава", — говорится в посте компании.

В Google также уточнили, что 11% всех случаев смерти в больнице обусловлены ухудшением самочувствия пациента, а изменения в состоянии больного не всегда могут заметить на ранней стадии лечения.

В компании рассчитывают, что новый механизм DeepMind поможет медсестрам правильно и своевременно ухаживать за больными. Кроме того, благодаря искусственному интеллекту уменьшится количество врачебных ошибок, связанных с человеческим фактором. Кроме того, специалисты планируют применить аналогичные подходы к другим признакам ухудшения состояния пациента.

Тем временем Apple представит самый большой iPhone на две сим-карты к концу года. Компания презентует телефон с самой большой диагональю дисплея за все время существования бренда.
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