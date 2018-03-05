Доказано: "Летучие драконы" до сих пор существуют

Сегодня, 13:02

По словам ученых, мифические существа оказались намного ближе, чем было принято считать

 

Найденные драконы менее опасны, но они существуют. Фото: кадр из сериала &quot;Игры престолов&quot;
Найденные драконы менее опасны, но они существуют. Фото: кадр из сериала "Игры престолов"

Летучие драконы на самом деле существуют в экосистеме Земли, утверждают члены международной научной группы, занимающейся изучением данного направления.

По словам ученых, мифические существа оказались намного ближе, чем было принято считать. В частности, к таковым зоологи отнесли разновидности афроаравийских агав.
Мини-рептилии достаточно дружелюбны к человеку, способны перелатать на расстояние до 15 метров и являются поистине настоящими летучими драконами.

Обитают данные существа на деревьях и спускаются на землю очень редко.
Ученые уже поспешили официально окрестить их Drago. Рептилии имеют достаточно разнообразный пятнистый окрас, который помогает им быть незамеченными в процессе охоты.

Напомним, ранее  ученые случайно наткнулись на 1,5-миллионную колонию пингвинов.

В 2015 году группа биологов под руководством Хизер Линч изучила численность пингвинов с земли (они считали гнезда птиц "вручную" и анализировали их количество на панорамных снимках) и с помощью фотосъемки с беспилотников. Также исследователи проанализировали спутниковые снимки этого района и более ранние фотографии с воздуха. В результате авторы статьи насчитали 751,5 тысячи гнезд. С учетом того, что в каждом из них находится как минимум пара птиц, ученые оценили численность колонии в 1,5 миллиона особей.

Также сообщалось, что совсем скоро Землю накроет мощнейшая магнитная буря

О том, какое существо выловили португальские ученые, смотрите на видео ниже:
ученые, дракон, существование

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Телеграф

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