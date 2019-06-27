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Дома из мусора: канадец строит поселок из пластика

Дома из пластика стоят в разы дешевле, а также выдерживают землетрясения и обеспечивают прохладу в жару

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 18:57

В мире думают над тем, как повторно использовать пластик. Из него можно делать одежду, дома и даже целые острова. Некоторые проекты разовые, а некоторые уже наладили серийное производство. О самых интересных способы утилизации смотрите в сюжете Юлии Беглецовой.

Сейчас в Милане проходит недельный показ люксовых итальянских брендов. Дизайнеры утверждают: мужские плащи и костюмы пошиты с использованием переработанных пластиковых бутылок. Полиэтиленовые нити лежат в основе американской спортивной обуви. Подобных кроссовок выпустили 11 миллионов пар. Сырье экоактивисты ловили в океане и собирали на пляжах.

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Внимание к экологии и к себе лично охотно привлекают и звезды. Так британская комедийная актриса Дейзи Мэй Купер появилась на вручении кинопремии в платье из мусорных мешков. Еще со всяким хламом на шлейфе.

Британец Ричи Сова пошел еще дальше. Из пластиковых бутылок смастерил остров. Он дрейфует недалеко Мексики. На куске суши в 20 метров пляж, река и даже двухэтажный дом. А канадец Робер Безу в Панаме из хлама – строит целый поселок!

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"Мы составляем пластиковые бутылки в металлических клеток, скрепляем их вместе и сводим дом", – объясняет канадец Робер Безу.

Такие дома выдерживают землетрясения, обеспечивают прохладу в жару. А еще очень дешевые. Для строительства одной двухэтажки нужно 14000 бутылок.

Напомним, что ранее в одном из старейших городов США запретили полиэтиленовые пакеты. Также ученые предупреждают об опасности микропластика для здоровья.

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Источник: Сегодня
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