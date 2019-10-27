Дональд Трамп раскритиковал Тима Кука за неудобный iPhone 11

Президент США посоветовал Тиму Куку улучшить iPhone 11

Дональду Трампу не понравилось отсутствие кнопки Home с Touch ID Фото: Business Insider

Одним из ярых поклонников техники Apple является действующий президент США Дональд Трамп. Как приверженца качественных мобильных устройств, ему стало невдомек, почему Apple внезапно сделала iPhone 11 таким неудобным. Изменения в новом смартфоне настолько возмутило президента, что он даже высказался о своем недовольстве в Twitter, где обратился к Тиму Куку со словами: "Кнопка на iPhone была ГОРАЗДО лучше, чем Swipe", сообщает Business Insider.

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В комментариях к посту многие пользователи микроблога поддержали мнение Трампа. Сам твит собрал более 120 тысяч лайков и почти 21 тысяч ретвитов, поэтому в определенных кругах Трамп вновь породит дискуссию о развитии эргономики Apple.

В 2017 году Apple перешла в новый цикл дизайна iPhone: вместе с iPhone X Apple решила отказаться от кнопки привычной кнопки Home с Touch ID в пользу жестового управления Swipe (свайпом). Тем, кто привык пользоваться кнопкой, еще два года назад высказывали мнение, что Swipe – это неудобно, но со временем привыкли. Вероятно, Дональд Трамп лишь недавно сменил свой iPhone 8 на iPhone 11, и сделал для себя внезапное открытие – кнопки-то больше нет.

Стоит отметить, что в течение 2013 и 2014 годов Трамп неоднократно Twitter о своей надежде на то, что Apple представит iPhone с большим экраном. В конечном итоге компания "услышала" мольбы своего поклонника и реализовала большие экраны, начиная с iPhone 6 Plus.

Напомним, что ранее эксперты назвали лучший смартфон 2019 года, которым внезапно стал смартфон от Apple. В то же время iPhone 11 провалил тест на прочность. В свою очередь звезда Голливуда Арнольд Шварценеггер высмеял iPhone 11.

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