Дороже iPhone 11: Apple удивила космической ценой на колеса

Отдельный комплект колес Wheels Kit для компьютера Mac Pro Apple оценивает в 699 долларов

Страсть Apple идеальному дизайну напрямую отражается на качестве и, как следствие, цене их продукции. Как правило такой подход оправдывает себя, ведь компания не экономит на высококачественных материалах или повышенным вниманием к деталям. Однако последнее время презентуемые товары шокируют своей ценовой политикой даже самых отъявленных поклонников компании. Недавно в продаже появились колесики для дико дорогого компьютера Mac Pro, в народе называемый "теркой", по цене, которая превышает стоимость iPhone 11 – 699 долларов (почти 19 тысяч гривен).

Комплект колес Wheels Kit уже доступен для приобретения. Несмотря на то, что эти аксессуары являются крайне нишевыми, покупателей возмутило решение Apple продавать их отдельно по завышенной 1,5 раза цене. Раньше их можно было приобрести только при оформлении заказа в составе кастомной конфигурации Mac Pro. В этом случае их стоимость составляла – и до сих пор составляет – 399 долларов. Теперь Apple предлагает докупить комплект тем, кто приобрел дорогой компьютер без колес, а теперь желают сделать системный блок более мобильным.

Колесики Wheels Kit для Mac Pro делают компьютер более мобильным Фото: CNET

Почему так дорого? Решение вероятно связано с небольшими объемами производства колесиков, поэтому в Купертино, поднимая цену, как бы дают пользователям стимул покупать все сразу, ибо потом будет дороже.

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Колеса и ножки выполнены из нержавеющей стали. Комплект поставляются с четырьмя соответствующими креплениями: четыре колеса и четыре ножки. Они очень простые в установке, но Apple говорит, что для инсталляции понадобятся "дополнительные инструменты" для их креплений, поэтому убедитесь, что у вас есть подходящая отвертка.

Wheels Kit можно приобрести отдельно по цене базового iPhone 11 Фото: Apple

Напомним, что ранее Apple удивляла ценой на металлическую подставку для монитора Pro Display XDR за 1000 долларов. Также недавно у iPhone SE 2020 обнаружился серьезный недостаток.

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