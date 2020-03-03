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Достали со дна: iPhone заработал после двух месяцев под водой

Владелица iPhone 11 утопила свой смартфон в озере, но ей его вернули спустя два месяца в рабочем состоянии

Евгений Опанасенко
Сегодня, 09:23

Одно из важнейших нововведений в последних моделях iPhone, помимо их качественной фотокамеры, OLED экранов и беспроводной зарядки, является водонепроницаемый корпус. Эта особенность делает смартфон невероятно живучим и спасал своих владельцев от множества неприятных ситуаций.

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Один из владельцев подобным случаем смог доказать невероятные возможности пребывания под водой iPhone 11 – аппарат смог продержаться на дне озера почти 2 месяца без повреждений. Случай произошел в Disney World в американском городе Орландо (штат Флорида).

Как сообщает сайт MacRumors, в октябре 2019 года Лиза и Джейкоб Тройер вместе со своей дочерью Софи отдыхали в Disney World. Все было прекрасно до тех пор, пока Лиза не уронила свой iPhone 11 в искусственное озеро Севен Сис Лагун.

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Сотрудники парка были поставлены в известность об инциденте, однако Лиза и Джейкоб не рассчитывали, что смартфон сохранит работоспособность, даже если его удастся найти, поэтому они купили новое устройство. Спустя два месяца представители парка связались с ними с сообщили о том, что потерянный айфон найден, более того — он по-прежнему работает. Под чехлом скопилось немного песка и грязи, однако сам iPhone 11 находился в рабочем состоянии, что позволило семейству восстановить фотографии, сделанные на отдыхе.

Смотрите также в сюжете о том, на что готовы люди ради нового iPhone:

Apple iPhone 11 обладает защитой по стандарту IP68, что в теории позволяет ему выжить находясь в воде на глубине не более 2 метров до получаса. В реальности он может продержаться в гораздо дольше. Однако если вдруг окажется, что внутри корпуса скопилось много влаги, то Apple не признает этот случай гарантийным, так как подобные эксперименты производителем не рекомендуются.

Apple iPhone 11, который чудом выжил в воде
Apple iPhone 11, который чудом выжил в воде
Фото: Macrumors

Напомним, что ранее мы рассказывали, как Samsung Galaxy S20 Ultra удалось достичь 100-кратного увеличения камеры. В то же время были найдены 17 опасных приложений для Android.

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Источники: iguides.ru , Macrumors
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