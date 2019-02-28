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Доступный, но с характером

Может ли современный смартфон быть одновременно дешевым и функциональным?

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:40

Когда в США раздался первый в мире звонок с мобильного телефона, на дворе был 1973 год. Девайс выглядел "выкопанным" кирпичом: весил 1,15 кг, имел 12 кнопок, без намека на дисплей. В Украину мобильные телефоны попали лишь двадцать лет спустя, тогда они стоили несколько тысяч долларов, а за минуту разговора приходилось платить около 1 доллара, поэтому зачастую их владельцам некому было звонить. Вряд ли тогда кто-то мог всерьез предположить, что спустя каких-то десять лет мобильные будут практически у каждого взрослого украинца, а через еще одно десятилетие телефоны превратятся в насущную потребность даже школьников.

Ценовая революция в классе смарт

"Карьера" мобильных стремительно развивалась – из малодоступных предметов роскоши для нуворишей они превратились в универсальных помощников. С усовершенствованием технологий так же резко менялась их цена. Первые смартфоны стоили в пределах 500 долларов. Правда, их технические характеристики вряд ли бы вас сегодня порадовали: оперативная память чуть более 100 Мб, время работы батареи при прослушивании музыки или с включенным Wi-Fi – около шести часов. Нынче никто не станет всерьез рассматривать телефон с никудышной камерой и батареей, которая без подзарядки не выдерживает и суток.

К счастью для потребителей, каждый год в сфере мобильной индустрии означает все большую "фаршировку" устройств полезным функционалом. А из-за растущей конкуренции среди брендов производители все больше уступают покупателям в цене. Необходимость брать кредит для приобретения умного телефона практически сведена к нулю, во многом благодаря китайским производителям – кто, как не они, способны предложить современный продукт по доступным ценам.

Итак, если первые смартфоны в Украине больно били по карману и предлагали не так много полезных функций, то нынешние телефоны намного доступнее и, несомненно, выносливее и умнее. Насколько? Давайте разбираться. Для примера отлично подойдут мобильные новинки мирового бренда TECNO Mobile – POP 2 и POP 2 Power, которые прибыли в Украину в январе этого года. Сегодня их можно приобрести за 1699 и 1899 грн соответственно – сравните с изначальными ценами на смартфоны и ощутите, в какое благодатное время мы живем.

Смартфон на стиле

Конечно, главный вопрос состоит в том, что получает покупатель за эти деньги? Если мы возьмем более прокаченную версию – POP 2 Power, то это 177-граммовый девайс с 5.5-дюймовым экраном безрамочного формата 18:9, что означает наиболее рациональную организацию рабочего пространства. Многозадачность – наше все, а формат экрана 18:9 позволяет работать сразу в двух приложениях, интерфейс программ на таком экране вмещает больше настроек, которые у телефонов с меньшим форматом экрана прячутся в меню. Соотношение сторон 18:9 позволило увеличить рабочую площадь, сделав дисплей более узким и высоким, не увеличивая размер телефона, следовательно, смартфон удобно держать и в то же время работать на нем одной рукой.

Важное преимущество – мощная батарея (4000 мАч), два слота для сим-карт и один дополнительный для карты памяти microSD до 128 ГБ (да здравствует море снимков и музыки!). Кстати, о фото. POP 2 Power – это камерафон, с сенсорным фокусом на 8-мегапиксельной селфи-камере и автофокусом на основной 5-мегапиксельной камере (незаменимо для создания четких снимков), функцией HDR – для любителей атмосферных, художественных фотографий, LED-вспышкой. Апертура фронтальной камеры (способность собирать свет и противостоять размытию) – f/2.0, что является очень неплохим показателем и для гораздо более дорогих телефонов.

Кроме того, производители учли вопросы безопасности: сканер отпечатка пальца, установленный в старшей модели POP 2 Power, гарантирует наивысший уровень защищенности контента вашего смартфона от взлома.

"Душа" камерофонов POP 2 Power и младшей модели POP 2 – скоростная ОС Android 8 (Go edition). Ее преимуществом является работа с облегченными версиями популярных программ (браузер, YouTube и другие), а значит – большая скорость реагирования и грамотное использование ресурсов процессора для плавной работы с несколькими задачами одновременно.

И, конечно, стильный дизайн и тонкий корпус. Экран так аккуратно вписан в корпус, что максимум передней грани смартфона используется для работы. Цветовая гамма на любой вкус – черный, золотой, голубой, что позволяет подобрать наилучший вариант для любого потребителя, будь то серьезный офисный сотрудник, мама в декрете или школьник-подросток.

Приятным бонусом будет расширенная гарантия на 13 месяцев, которая предоставляется по всей Украине.

В целом обе версии POP 2 Power и POP 2 очень похожи по своим характеристикам, разница только в наличии сканера отпечатка пальца и мощности батареи. Но если учесть стоимость обоих камерафонов, то соотношение цены и качества делает их оптимальным вариантом в условиях даже очень ограниченного бюджета.

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смартфон TECNO Mobile POP 2 Power POP 2
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