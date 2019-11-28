Dota 2 обновилась до неузнаваемости патчем 7.23a: игроки возмущены

MOBA игра Dota 2 получила обновление с новыми предметами и механикой

В патче 7.23a насчитывается более 700 изменений и дополнений Фото: CyberSport

Одна из самых популярных киберспортивных игр Dota 2 получила масштабное обновление, которое настолько изменило игру, что сделало ее практически неиграбельной. В попытках вернуть интерес к "Доте 2", компания Valve немного перестаралась с внедрением нововведений, повлиявшие на игровую механику, баланс, хотя и добавили новые предметы и пару новых героев. Всего в патче 7.23a насчитывается более 700 изменений и дополнений.

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Игроки в онлайновых проектах уже привыкли к постоянным изменениям. Однако к таким резким и масштабным аудитория Dota 2 была не готова – патч 7.23a изменил буквально все, к чему привыкли геймеры. Теперь фанатам приходится по-новому учиться играть, что вызвало массу возмущений со стороны комьюнити.

Игровая локация подверглась полной переработке. На карте появились нейтральные строения, которые нужно захватывать – аванпосты. Расположение рун и крипов теперь придется запоминать заново. Учитывая, что контроль этих точек оказывает огромное влияние на ход игры, каждое такое изменение полностью ломает привычные механики, по которым геймеры тренировались в течение многих месяцев. Но это оказалась меньшая из проблем.

Почти каждый из 117 персонажей был изменен, так что старая стратегия уже не работает. В Dota 2 появилось лишь два новых героя, но и остальные лишь отдаленно напоминают старых знакомых из предыдущей версии. Многие из них получили такие усиления, которые позволяют выиграть матч едва ли не в одиночку.

Одна из самых непонятных, но самых важных механик – нейтральные предметы, которые случайным образом выпадают при убийстве крипов. При этом многие из них (всего их 62) могут изменить ход игры, и неважно, лидировал ли коллектив в этот момент или уступал. Случайное улучшение моментально нивелирует заработанное преимущество.'

Далее появился собственный курьер для каждого персонажа, бесплатные варды (дают обзор на определенной части карты) и 30 уровней вместо привычных 25 – любое из этих изменений в одиночку могло бы совершить революцию в Dota 2, но не все вместе.

Если рядовым геймерам и так сложно привыкнуть к реалиям новой игры, то киберспортсменам оказалось сложнее вдвойне, так как они годами тренировались по отработанным схемам, которые теперь стали просто разрушены. Киберспортсмены встревожены еще тем, что теперь стало вовсе непонятно, каким образом добиваться победы в игре.

Новые предметы в Dota 2 были полностью раскритикованы профессионалами. Для соревновательной игры это выглядит бестолковой идеей – такого в Dota 2, которую всегда стремились сделать максимально честной и не подверженной элементу случайности, раньше не было никогда.

Масла в огонь подливает тот факт, что у киберспортсменов почти не остается времени на изучение всех нововведений. Ведь до конца года пройдет два масштабных матча онлайн-лиги, в которых профессионалы будут бороться за призовой фонд в 75 тысяч долларов.

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