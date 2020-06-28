Довезут до Луны: самые надежные авто с пробегом свыше 300 тысяч

Исследователи из США выяснили, какие модели автомобилей способны преодолеть барьер в 321 тысячу километров без особых проблем

При выборе б/у автомобилей, особенно если им 10 лет и больше, покупатели чаще всего смотрят уже не на оснащение, а на надежность. Безусловно, стоимость покупки будет невысокой, но важно понимать, что при больших пробегах износ деталей влияет на ходовые качества и может ударить по кошельку, если авто вдруг начнет "сыпаться". Никому не хочется приобрести автомобиль на "вторичке", который заглохнет посреди трассы без явной причины. Поэтому на помощь приходят рейтинги надежных б/у автомобилей. В свежем отчете названы модели, способные довезти до Луны без серьезных поломок, т.е. с пробегами свыше 300 тысяч километров. Для справки, расстояние от Земли до Луны составляет 384,4 тысячи километров.

Американское исследование, проведенное компанией iSeeCars, рассчитало, какие модели автомобилей, скорее всего, преодолеют барьер в 200 тысяч миль (321 869 км). И хотя несколько марок, представленных в списке, продаются исключительно в Америке, они часто встречаются на вторичном рынке Украины.

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Так, самым надежным эксперты признали внедорожник Toyota Land Cruiser. Его можно назвать эталоном японского качества, и вообще самым выносливым автомобилем в истории – он способен проехать до 400 тысяч километров без серьезных проблем с двигателем и коробкой. Исследование показало, что 15,7% "Лэнд Крузеров" преодолели отметку в 320 тысяч км – это самый высокий показатель во всем рейтинге.

Второе место досталось популярному и скромному седану Honda Civic. В течение многих лет Civic удерживает заслуженное звание "надежного автомобиля", поэтому неудивительно, что эксперты выбрали эту модель. Как правило, самые надежные модели оснащались 1,8-литровым двигателем и автоматической коробкой передач.

Третю строчку рейтинга занял еще один японский автомобиль, который способен преодолеть 300 тысяч без проблем – Honda CR-V. Средний возраст надежных CR-V составляет 8 лет. Полноприводные и 2,0-литровые модели с автоматической коробкой передач меньше всего доставляют проблем в эксплуатации.

Toyota Prius в США чаще всего выбирают семьи среднего класса и таксопарки. Неудивительно, это одна из самых экономичных автомашин в мире. Все благодаря сверхнадежному гибридному двигателю, который уже много лет позволяет Prius колесить по дорогам без особых проблем по всему миру. Достаточно больше число "Приусов" способно проехать 320 тысяч километров без вмешательства механиков в силовую установку и трансмиссию.

Какой же рейтинг надежных автомобилей без немцев? Audi TT занимает предпоследнюю строчку рейтинга. Эксперты отмечают, что весь модельный ряд TT является крайне надежным, что удивительно для спортивного автомобиля, зная, как их нещадно эксплуатируют, выжимая из двигателя максимум крутящего момента.

Электрокар Tesla Model S занял последнюю строчку рейтинга. Опрос показал, что из всех электромобилей, которые в настоящее время продаются, часть Tesla Model S преодолели уже отметки свыше 300 тысяч километров, и продолжают колесить. Высокий спрос, постоянные улучшения со стороны Tesla и высокое качество сборки доказывают исключительную надежность этого электрокара.

Напомним, что ранее эксперты назвали самые надежные внедорожники 2020 года. Также ранее Сегодня.Lifestyle назвала детали, которые "вымирают" в современных автомобилях.

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