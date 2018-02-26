Драгоценная находка: в Египте обнаружили кладбище жрецов с сокровищами

Сегодня, 05:47

Археологам удалось извлечь из некрополя захоронения, которые относятся к разным периодам — от Позднего Царства, до эпохи правления Птолемеев

Возле Каира археологи обнаружили крупный некрополь. Иллюстрация к публикации: AFP
Возле Каира археологи обнаружили крупный некрополь. Иллюстрация к публикации: AFP

Недалеко от Каира обнаружен крупный некрополь с сокровищами и саркофагами Древнего Египта.

Об удивительной находке сообщается на сайте министерства по делам древности Египта.

Археологам удалось извлечь из некрополя захоронения, которые относятся к разным периодам — от Позднего Царства, до эпохи правления Птолемеев. По данным ученых, захоронения принадлежали жрецам и чиновникам.

Примечательно, что в саркофагах было найдено много различных драгоценностей, включая украшения и погребальные статуэтки.

Тем временем украинцев призывают не ехать в Египет. Не ехать в Египет украинцев призывают в Консульской службе. Основная причина – продление местными властями режима Чрезвычайного положения на три месяца.
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