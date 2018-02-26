Драгоценная находка: в Египте обнаружили кладбище жрецов с сокровищами
Археологам удалось извлечь из некрополя захоронения, которые относятся к разным периодам — от Позднего Царства, до эпохи правления Птолемеев
Недалеко от Каира обнаружен крупный некрополь с сокровищами и саркофагами Древнего Египта.
Об удивительной находке сообщается на сайте министерства по делам древности Египта.
Археологам удалось извлечь из некрополя захоронения, которые относятся к разным периодам — от Позднего Царства, до эпохи правления Птолемеев. По данным ученых, захоронения принадлежали жрецам и чиновникам.
Примечательно, что в саркофагах было найдено много различных драгоценностей, включая украшения и погребальные статуэтки.
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