Драгоценная находка: в Египте обнаружили кладбище жрецов с сокровищами

Археологам удалось извлечь из некрополя захоронения, которые относятся к разным периодам — от Позднего Царства, до эпохи правления Птолемеев

Недалеко от Каира обнаружен крупный некрополь с сокровищами и саркофагами Древнего Египта.

Об удивительной находке сообщается на сайте министерства по делам древности Египта.

Археологам удалось извлечь из некрополя захоронения, которые относятся к разным периодам — от Позднего Царства, до эпохи правления Птолемеев. По данным ученых, захоронения принадлежали жрецам и чиновникам.

Примечательно, что в саркофагах было найдено много различных драгоценностей, включая украшения и погребальные статуэтки.

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