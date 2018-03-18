Драгоценные металлы на Марсе говорят о крупном столкновении планет

Ученые провели масштабные исследования и сделали вывод о том, что 4 млн лет назад Марс сталкивался с крупными космическими объектами. Об этом свидетельствуют наличествующие на Красной планете драгоценные металлы.

На Марсе присутствует платина, золото, иридий и прочие элементы периодической системы Менделеева. Ради получения этих драгметаллов люди готовы отдавать жизни, воевать, убивать себе подобных. Платина, золото и прочие вещества на Красной планете появились в результате аккреции – процесса увеличения веса космического объекта за счет материи окружающих тел.

По словам ученых, металлы проникли в ядро Марса и составляют его основу. Люди хотят колонизовать Красную планету, добывать там полезные ископаемые.

По мнению экспертов, Марс накопил порядка 0,8% своей массы посредством аккреции и столкнулся с космическим объектом размером не менее 1,2 тысячи километров. В итоге на данной планете накопились приличные залежи драгметаллов.

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