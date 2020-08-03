Древние микробы периода динозавров внезапно ожили в наше время

Способность микробов оживать спустя миллионы лет "спячки" поможет возродить марсианскую жизнь

Исследователи во главе с профессором Стивеном Д'Хондтом Высшей школы океанографии Университета Род-Айленда вернули к жизни глубоководные микробы, дремавшие миллионы лет со времен динозавров мелового периода. Но насколько это безопасно для человечества? Как уверяет ученый, микробы не несут опасности для человечества, как коронавирус, сообщает сайт университета.

"Морские микробы обычно не заражают людей. Это морские осадочные микроорганизмы, которые были похоронены почти на 100 миллионов лет. Они жили в то время, когда на Земле властвовали динозавры, а человек появился гораздо позже – они не приспособлены заражать людей", – объясняет профессор Стивен Д'Хондт.

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Процесс оживления древних микроорганизмов очень важен для науки. В ходе исследования международная группа ученых продемонстрировала, что при надлежащих лабораторных условиях микробы из древних отложений можно возрождать и даже размножать несмотря на то, что они оказались в ловушке в условиях голода в течение невообразимо длительного периода времени.

Пробы отбирались путем бурения на глубине 75 метров ниже морского дна в воде, на 6-километровой глубине. Их доставили на корабль и проанализировали, как существа, пробывшие 100 миллионов лет на такой глубине без света, воздуха и питательных веществ, возвращается к жизни. Микробам "скармливали" разнообразные виды пищи и проверяли, какие условия являются для них благоприятными для размножения.

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Это открытие доказывает, что жизнь способна выживать в экстремальных и полностью безжизненных условиях и оживать при попадании в благоприятную среду. Это может привести к подсказкам о том, как организмы выживают в других суровых мирах, таких как Марс.

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