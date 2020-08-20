Древний храм пришельцев обнаружен на Марсе: фото

Охотник за НЛО убежден, что на архивной фотографии марсохода NASA Curiosity была обнаружена древняя инопланетная структура

Сторонники теории заговора об НЛО в течение десятилетий изучали фотографии Марса в поисках доказательств присутствия инопланетян, несмотря на все признаки того, что их не существует. Однако охотник за НЛО Скотт Уоринг убежден, что ему удалось найти доказательство присутствия пришельцев на Марсе в древности, сообщает Express.

В качестве аргумента уфолог предоставляет архивную панораму, сделанную марсоходом NASA Curiosity на 595-й день присутствия аппарата на Марсе. Внимание Скотта Уоринга привлекла аномалия странной формы, которая зияла на пустынном марсианском холме.

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"Я просматривал несколько фотографий NASA c Марса и наткнулся на нечто на вершине холма. Эта структура, скорее всего, искусственного происхождения. Если присмотреться, то она сделана из горизонтальных слоев, посреди которой виднеется большой дверной проем", – прокомментировал свою находку уфолог Скотт Уоринг.

Та самая фотография NASA, на которой якобы замечен "храм пришельцев" Фото: NASA

Специалист по поиску НЛО использовал программное обеспечение для ретуши фотографий, чтобы оценить размер своей находки. Выяснилось, что размер конструкции составляет 2x2 метра. По словам исследователя, размер инопланетян, которые использовали древнюю постройку, должен составлять не более полутора метров в высоту.

Однако находке есть более рациональное объяснение. Вероятно, что найденный "храм инопланетян" — это просто яркий пример парейдолии. Парейдолия, являющаяся формой апофении, — это психологический эффект, который заставляет людей видеть узнаваемые формы и узоры там, где их нет.

Более того, при ближайшем рассмотрении скептики выяснили, что рассматриваемый объект явно является обломком скалы или просто большим камнем слоистой породы.

Напомним, что ранее пентагон признал НЛО внеземными объектами. Также в начале лета 2020 года над Токио был замечен НЛО – огненный шар взорвался силой 150 тонн тротила.

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