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Древнюю Apple Mac OS 8 возродили спустя 30 лет

Сегодня, 09:50

Разработчик Slack возродил полноценную и забытую Mac OS 8 при помощи языка программирования JavaScript

Вы когда-нибудь хотели лично опробовать древние операционные системы MacOS и посмотреть, на что они были способны? Разработчик мессенджера Slack Феликс Ризеберг возродил старую Mac OS 8 в виде отдельного приложения. Программное обеспечение работает на всех современных версиях macOS, а также операционных системах Windows и Linux.

Приложение называется macintosh.js. Суффикс .js означает, что вся программа написана на языке программирования JavaScript. По сути, это виртуальная машина, которая эмулирует компьютер Macintosh Quadra 900, оснащенный процессором Motorola, задолго до появления PowerPC в последующих моделях Mac. Quadra 900 был запущен в 1991 году, поэтому вы сможете оценить то, как выглядела MacOS 30 лет назад.

Смотрите также в сюжете о компьютерах в 90-е годы:

Выпустить свое творение в Apple App Store не получилось, поскольку компания Тима Кука не одобряет использование своей интеллектуальной собственности без разрешения. Поэтому Ризеберг сделал файлы и ресурсы доступными на GitHub "только для образовательных целей". Пока Apple не начала судиться с разработчиком, у вас есть шанс оценить виртуальную Mac OS 8.

Приложение-эмулятор macintosh.js
Приложение-эмулятор macintosh.js
Фото: Github

Возрожденная Mac OS 8 включает в себя несколько старых пакетов программного обеспечения, которые можно было бы найти для Mac той эпохи, включая Photoshop 3, Premiere 4, Illustrator 5.5, StuffIt Expander, Apple Web Construction Construction Kit и другие. Вместе с операционной системой также поставляется несколько предустановленных демонстрационных версий видеоигр, которые Ризеберг взял со старого демодиска MacWorld 1997 года. В него вошли Duke Nukem 3D, Civilization II, Alley 19 Bowling, Damage Incorporated и Dungeons & Dragons.

Оригинальный компьютер Macintosh Quadra 900 с Mac OS 8
Оригинальный компьютер Macintosh Quadra 900 с Mac OS 8
Фото: TechSpot

Более того, по словам разработчика, на его виртуальную Mac OS 8 можно установить любое совместимое программное обеспечение того периода, если вы его, конечно, найдете. Однако несмотря на то, что операционная система обладает предустановленными браузерами Internet Explorer и Netscape Navigator, эмулятор не может подключиться к интернету.

Mac OS 8
Mac OS 8
Фото: Сегодня

Macintosh.js – не первая программа Ризеберга, имитирующая старые операционные системы. На его странице GitHub также есть эмулятор Windows 95, написанный на JavaScript, и работает он на всех современных вычислительных платформах. Поэтому такой эмулятор будет интересен тем, кто хочет увидеть, какими операционными системами пользовались 25-30 лет назад.

Напомним, что ранее Apple умоляла пользователей не заклеивать веб-камеры ноутбуков. Также был разрушен главный миф об Apple macOS – результаты потрясли экспертов.

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Источник: Github
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