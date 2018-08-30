Дуров сдался: Telegram согласился сотрудничать со спецслужбами

Популярный мессенджер Telegram обновил свою "Политику конфиденциальности".

Telegram будет выдавать опасных пользователей. Фото: iGuides.ru

Популярный мессенджер Telegram обновил свою "Политику конфиденциальности". Отдельно стоит выделить появившийся Пункт 8.3:

"В случае, если Telegram получает судебное распоряжение, которое подтверждает, что Вы подозреваетесь в терроризме, мы можем раскрыть ваш IP-адрес и номер телефона соответствующим спецслужбам. На данный момент подобных ситуаций не было. Если же такой случай произойдет, то информация об этом появится в канале https://t.me/transparency в отчете, публикуемом каждые полгода".

До сих пор Telegram не выдавал данные о своих пользователях никому, включая спецслужбы и правоохранительные органы, хотя и реагировал на обращения, связанные с распространением противоправного контента, блокируя нежелательных пользователей и их каналы.

Напомним, что ранее Viber представил новый логотип, а изменение в WhatsApp вызвало восторг у пользователей.