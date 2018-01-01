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Дыхание космонавтов ученые превратят в питьевую воду

На МКС уже были завезены приборы, собирающие вредное вещество из воздуха

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 10:11
Космонавты смогут делать воду. Фото: pixabay
Космонавты смогут делать воду. Фото: pixabay

Специалисты Научно-исследовательского и конструкторского института химического машиностроения сообщили, что в скором времени астронавтам будет гораздо комфортнее находиться за пределами родной планеты.

Ученые рассказали, что дыхание космонавтов, находящихся на борту МКС и осуществляющих длительные миссии, превратится в питьевую воду благодаря новой установке.

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По словам экспертов, для ее работы понадобится водород, который намного легче хранится и проще доставляется, не требуя огромных затрат, а нахождения космонавтов в космическом пространстве будет комфортнее, ведь углекислого газа на борту станет гораздо меньше.

На МКС уже были завезены приборы, собирающие вредное вещество из воздуха, однако его доставка, обслуживание и другие нюансы обходятся слишком дорого, отчего устройство работало вполсилы. Теперь космонавты не только станут легче дышать на борту МКС, но и получат запас воды, созданный с помощью их же дыхания.

О том, когда путешествия в космос станут доступными для всех, смотрите на видео ниже:

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Источник: Телеграф
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