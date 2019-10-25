Эдвард Сноуден не нашел доказательств существования инопланетян

Бывший спецагент ЦРУ Эдвард Сноуден отвергает, что США скрывают правду об инопланетянах

Власти США не скрывают инопланетян Фото: TechSpot

Правительственный разоблачитель Эдвард Сноуден в трехчасовом интервью телеведущему Джо Рогану через потоковую видеоконференцию, ответил на волнующий конспирологов вопрос о существовании инопланетян. Как известно, бывший спецагент ЦРУ и АНБ США обладает огромной базой секретных правительственных документов. Но Сноуден разочаровал любителей потустороннего – никаких инопланетян власти не скрывают, особенно в Зоне 51.

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На вопрос об инопланетянах и НЛО Сноуден отвечает примерно на 31-й минуте интервью. Бывший спецагент утверждает, что пытался найти хоть какие-либо доказательства, но ничего не нашел, а даже если эти факты есть, то они запрятаны очень хорошо даже для самих спецагентов.

"Вы хотите, чтобы там были инопланетяне. Если мы их и скрываем... У меня был полный доступ к сетям в АНБ, ЦРУ, военным, всем этим группам, но я ничего не смог найти. Если эти доказательства и существуют, то они спрятаны очень хорошо, даже для сотрудников внутри спецслужб", – ответил Сноуден.

Напомним, что ранее ВМС США подтвердили подлинность видео с НЛО в небе. Также недавно Google помог обнаружить НЛО возле Зоны 51.

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