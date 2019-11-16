Экономим на трубке: ТОП-5 бюджетных смартфонов осени

Итоговый осенний рейтинг ТОП-5 лучших доступных смартфонов в сегменте до 150 долларов

Лучшие смартфоны осени 2019 года по минимальной цене Фото: Unsplash

От смартфона в бюджетном сегменте, как правило, многого не ожидаешь. Тем не менее, по состоянию на 2019 год даже недорогой смартфон способен выполнять большинство повседневных задач, чтобы оставаться конкурентноспособным и привлекательным для покупателей. Конечно, большинство из них идеальными назвать нельзя, так как в дешевых мобильных аппаратах производители почти всегда идут на компромисс, чтобы удержать минимально возможную цену при максимально доступных возможностях.

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Однако даже в бюджетных смартфонах можно встретить достоинства среднеценовых моделей, и в какой-то степени даже флагманов: хорошее качество сборки, приемлемую производительность, неплохую фотосъемку, длительное автономное время работы и многое другое, и все это за приятный ценник. Поскольку осенняя пора постепенно подходит к концу, "Сегодня" подготовила итоговый рейтинг ТОП-5 лучших доступных смартфонов осени в сегменте до 150 долларов (3600 грн).

Xiaomi Redmi 7A (2299 грн)

Xiaomi Redmi 7A Фото: Akket

Xiaomi Redmi 7A – удачный представитель бюджетного сегмента от знаменитого китайского производителя. В смартфоне за 2299 гривен Xiaomi смогла обеспечить достойную производительность для выполнения повседневных задач и приятный внешний вид. Звонки, общение в соцсетях и мессенджерах, чтение новостных лент, работа с почтой, документами, веб-серфинг – все это ему по зубам.

В основе смартфона лежит 8-ядерная платформа Qualcomm Snapdragon 439. Оперативной памяти 2 ГБ, тогда как объем встроенного хранилища может быть до 32 ГБ. Xiaomi Redmi 7a оснащается 5,45-дюймовым экраном, выполненным по технологии IPS и имеющим разрешение 1440х720. Основная камера обладает разрешением 13 МП, а фронтальная – 5 МП. Xiaomi Redmi 7A оснастили емким аккумулятором на 4000 мАч, способный обеспечить мобилке 2 дня работы без подзарядки при средней нагрузке.

Honor 8S (2699 грн)

Honor 8S Фото: GSMarena

Другой китайский производитель выпустил в этом году модель Honor 8S – неплохой аппарат, который можно с комфортом использовать для большинства повседневных задач благодаря сбалансированным характеристикам. Работает смартфон на 4-ядерной платформе Mediatek MT6761, которую дополняют 2 ГБ оперативной и 32 ГБ встроенной памяти. Процессора хватает на все возложенные на него задачи, но более.

В Honor 8S установлен 5,7-дюймовый IPS экран с широкими углами обзора. Основная камера построена на 13-мегапиксельном фотосенсоре, а фронтальная – на 5 МП и дополнена функцией разблокировки по распознаванию лица. Все это и приятный дизайн корпуса делают Honor 8S интересным вариантом в качестве повседневного помощника.

TP-Link Neffos C9 Max (2699 грн)

TP-Link Neffos C9 Max Фото: Phone Arena

TP-Link этой осенью выпустила бюджетный мобильный аппарат Neffos C9 Max для тех, кто привык принимать обоснованные решения и не привык переплачивать. Новика получила большой 6,09-дюймовый IPS экран c разрешением 1520х720 пикселей (19:9). В отличие от других моделей, компания постаралась придать смартфону приятный внешний вид в двух цветовых решениях темно-синем и красном – получилось достаточно привлекательно.

Внутри интегрирован 4-ядерный процессор MTK MT6761 и 2 ГБ оперативной памяти с 32 ГБ основной памятью с возможностью расширения картами MicroSD емкостью до 128 ГБ. Камеры Neffos C9 Max получили сенсоры на 13 МП, а фронтальная – на 5 Мп. Последняя поддерживает разблокировку методом распознавания лица, для чего с помощью технологии искусственного интеллекта анализирует 106 ключевых точек лица. Мобилка работает под управлением Android 9.0 Pie, а питает начинку батарея емкостью 3000 мАч, способная поддерживать смартфон в рабочем состоянии на протяжении 24 часов. В качестве бонуса производитель обещает 2 года официальной гарантии.

Motorola Moto G7 Play (3399 грн)

Motorola Moto G7 Play Фото: GSMarena

Motorola Moto G7 Play является самым мощным смартфоном в нашем рейтинге благодаря процессору, который обычно поставляется в мобильных устройствах среднеценового уровня – 8-ядерному Qualcomm Snapdragon 632 (1,8 ГГц), который дополняет 2 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного флэш-накопителя со слотом расширения MicroSD.

Правда дизайн получился на любителя с очень широкими рамками дисплея. Диагональ экрана Moto G7 Play составляет 5,7 дюймов с разрешением 1512x720 пикселей, но с хорошей IPS матрицей. Фотокамеры фронтальная и тыльная с разрешением 13 МП и 8 МП соответственно, но достаточно среднего уровня по качеству. Питает аппаратную начинку батарея емкостью 3000 мАч. Из бонусов – поддержка Android 9.0 Pie и порт USB Type-C.

Nokia 4.2 (3550 грн)

Nokia 4.2 Фото: GSMarena

Компания HMD Global взяла бразды правления некогда безумно популярным брендом Nokia. С переменным успехом им это удается, но в основном только в бюджетном сегменте, где они предлагают очень хорошие модели по доступным ценам. Nokia 4.2 – один из лучших представителей бюджетных смартфонов 2019 года. Это мобилка очень удачно сбалансирована, но главное достоинство модели – наличие NFC модуля.

Nokia 4.2 обладает 5,7-дюймовым IPS экраном с разрешением 1520х720 пикселей. Внутри интегрирован 8-ядерный процессор Qualcomm Snapdragon 439, который хоть и ориентирован на бюджетные устройства, но очень хорошо справляется со всеми повседневными задачами. Дополняет процессор 3 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ встроенного файлового хранилища (есть слот для MicroSD карт). Фотокамера у Nokia 4.2 двойная с 13 и 2 МП, а фронттальная обладает разрешением 8 МП и способна распознавать владельца по лицу. Работает мобилка на Android 9.0 (One).

Напомним, что ранее Xiaomi услышала фанатов и сделает MIUI 11 еще удобнее. А недавно эксперты обратили внимание на то, что смартфоны Sony исчезают из продажи.

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