Эксперт рассказал, какие профессии выбирают убийцы

Криминалист Майкл Арнфилд изучал поведение убийц за последние 50 лет

Серийные убийцы тоже работают. Фото: кадр из фильма

Майкл Арнфилд изучал поведение убийц за последние 50 лет, в следствии чего обнаружил, что преступники тяготеют к определенным профессиям. Эксперт назвал профессии, которые чаще всего выбирают серийные убийцы.

Предпочтение некоторым профессиям свидетельствует о практичности убийц, тогда как другие позволяют им удовлетворять свои инстинкты. Например, водителю грузовика проще встретить уязвимую жертву.

Многие профессии, которые выбирали преступники, оказались довольно распространенными в целом. Итак, чаще всего серийные убийцы работали авиационными механиками, сапожниками и мастерами по ремонту, обойщиков салонов автомобилей, арбористы (специалистами из дерева) и лесниками, водителями грузовиков, менеджерами состава.

Также среди убийц нередко встречались разнорабочие, портье, операторы бензоколонок, полицейские и сотрудники службы безопасности, военные и религиозные деятели.

О том, почему ученые советуют пенсионерам осваивать новые профессии, смотрите на видео ниже: