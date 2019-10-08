Эксперты назвали лучший смартфон 2019 года

Apple iPhone 11 Pro Max – самый лучший смартфон по версии Consumer Reports

Эксперты также отметили высокую скорость процессора A13 Bionic Фото: Unsplash

Еще до своего выхода iPhone 11 уже успел установить рекорд, как самый быстрый мобильный гаджет в мире. Теперь эксперты из Consumer Reports, занимающиеся оценкой качества продукции, провели ряд тестов с новинками от Apple и поставили iPhone 11 Pro Max наивысшую оценку среди всех существующих мобильных устройств. По мнению компании, iPhone 11 Pro Max находится вне конкуренции и является лучшим смартфоном 2019 года.

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Apple iPhone 11 Pro и 11 Pro Max получили высочайшие оценки за качество фото- и видеосъемки. Смартфоны хорошо показали себя в тесте на прочность корпуса и экрана, а показатель iPhone 11 Pro по какой-то причине оказался чуть ниже.

Эксперты также отметили высокую скорость процессора A13 Bionic. По их словам, новый чип от Apple превосходит аналоги, установленные в Android-смартфонах, и показывает высочайшую производительность, в том числе в играх и при работе с 4K-видео.

Что касается автономной работы, то iPhone 11 Pro Max во время тестирования проработал 40,5 часов, что на 29,5 часов больше, чем в случае с iPhone XS Max. iPhone 11 Pro и 11 продержались по 34 часа и 28 часов соответственно.

Apple iPhone 11 Pro Max стал первым смартфоном Apple, возглавившим рейтинг Consumer Reports за последние несколько лет. В 2018 году лидировал Samsung Galaxy Note 9.

Напомним, что ранее были слухи о том, как Apple выпустит iPhone SE 2 вместо iPhone 12. В то же время экспертами был разрушен миф о мощности iPhone 11.

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