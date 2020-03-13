Эксперты назвали самую опасную операционную систему в мире

Специалисты по безопасности назвали самую уязвимую операционную систему по количеству "дыр" в потребительских программных продуктах

За последние 20 лет компании стали сильнее зависеть от цифровых данных, облачных вычислений и мобильных технологий, что увеличило их подверженность кибератакам. Эксперты из TheBestVPN проанализировали рынок цифровых продуктов за последние 20 лет, используя данные из Национальной базы данных уязвимостей Национального института стандартов и технологий, и выявили самую опасную операционную систему последнего года. Ею выявилась Android.

Мобильная операционная система от Google оказалась наиболее уязвимой к атакам хакеров – на ее долю приходится 414 уязвимостей. Android не раз оказывался в списке самых уязвимых ОС – он возглавлял антирейтинг в 2016 и 2017 годах, когда обладал максимальным числом уязвимых брешей в безопасности – 525 и 843 соответственно. Причем iOS вообще ни разу не попала в список за все годы наблюдений, несмотря на недавний скандал с опасной ошибкой, которую Apple не устраняла два года.

Самые уязвимые программные продукты за последние 20 лет Фото: TheBestVPN

Причем самой уязвимой оказалась бесплатная операционная система Debian GNU/Linux, которая по сей день носит звание самой надежной в мире. Она возглавила антирейтинг в 2018 году с рекордным числом уязвимостей в количестве почти 1200, что делало ее самым уязвимым ко взлому цифровым продуктом.

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Microsoft является одной из самых успешных технологических компаний в мире, но ее продукты по-прежнему подвержены атакам. В 2019 году было зарегистрировано 668 уязвимостей. С 2009 года у Microsoft было 6814 брешей в безопасности, что делает ее самым уязвимым поставщиком за эти 20 лет. Все три продукта, которые следовали за Android и Debian Linux, были от Microsoft: Windows Server 2016, Windows 10 и Windows Server 2019. Oracle (6115), IBM (4679), Google (4572) и Apple (4512) также вошли в ТОП-5 лидеров антирейтинга.

Антирейтинг компаний Фото: TheBestVPN

Хотя анализ показывает, что Debian Linux может быть самой проблемной операционной системой, у Android нашли 54 новых уязвимости по сравнению с Debian Linux в 2019 году. Это может быть связано с тем, что смартфоны на Android построены с предустановленными сторонними приложениями, что в конечном итоге подвергает пользователей к неоправданному риску.

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В 1999 году было зарегистрировано только 894 технических уязвимости. 20 лет спустя эта цифра увеличилась почти в 14 раз до 12174. Однако 2018 год показал наибольшее количество уязвимостей: 16556. Хотя такое большое количество опасностей вызывает тревогу, их, стараются как можно быстрее устранить. Однако среднее время исправления составляет 197 дней. Подробнее почитать об исследовании можно по этому адресу.

Напомним, что ранее смартфоны начали получать обновления до Android 10 из-за сбоя. Также недавно на Android более 800 приложений оказались в зоне риска.

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