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Эксперты назвали самые мощные смартфоны весны

ТОП-10 смартфонов марта возглавил Xiaomi Mi 9 Explorer Edition по результатам AnTuTu

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:36
Xiaomi Mi 9 Explorer Edition возглавил рейтинг марта 2019 года
Xiaomi Mi 9 Explorer Edition возглавил рейтинг марта 2019 года
Фото: Android Authority

Разработчики бенчмарка Antutu (приложения для проверки производительности) выпустила ежемесячный рейтинг самых мощных смартфонов на платформе Android по итогам марта. Несмотря на выход флагманов Samusng Galaxy S10, они не смогли сместить лидера прошлого месяца с первой позиции.

Мартовский рейтинг ТОП-10 самых мощных смартфонов возглавил "прозрачный" Xiaomi Mi 9 Explorer Edition и его более простая модификация Mi 9. Оба мобильных аппарата работают на процессоре Snapdragon 855 и выдают практически одинаковое количество баллов: 372072 и 371878.

Таблица рейтинга самых мощных смартфонов марта 2019 года
Таблица рейтинга самых мощных смартфонов марта 2019 года
Фото: Android Central

Третью позицию рейтинга заняла топовая модификация игрового смартфона Vivo IQOO (Monster) с 12 ГБ оперативной памяти – рекордный объем на текущий момент. Несмотря на то, что мобильное устройство работает на таком же флагманском чипе Snapdragon 855, но по результатам теста в Antutu смартфон набрал "всего" 365430 баллов.

На четвертом и пятом месте разместились Galaxy S10+ и Galaxy S10 (359987 и 359217 баллов соответственно). Далее по списку идет обычный Vivo IQOO (356510 баллов), Lenovo Z5 Pro GT (348591 баллов) и Nubia Red Magic Mars (315200 баллов). Замыкают рейтинг смартфоны Honor V20 (306306 баллов) и Huawei Mate 20 X (309174 баллов), которые единственные в рейтинге работают на процессорах HiSilicon Kirin 980.

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В следующем месяце серьезных изменений в рейтинге эксперты не ожидают. Разве что последние два смартфона могут уступить свои места собратьям Huawei P30 и Huawei P30 Pro.

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Напомним, что ранее при сравнении скорости работы Samsung Galaxy S10 разгромил iPhone XS своей мощностью. Также мы составляли рейтинг самых главных смартфонов 2019 года.

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Источник: gagadget.com
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