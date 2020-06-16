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Эксперты назвали самые надежные внедорожники 2020 года

Сегодня, 10:39

Эксперты проанализировали обращения в дилерские центры за последние 12 месяцев, и составили рейтинг из ТОП-10 самых надежных кроссоверов

Британские эксперты в ходе недавнего исследования Driver Power определили самые надежные внедорожники в мире по состоянию на 2020 год. Результаты опубликовало авторитетное издание Auto Express.

Кроссоверы являются самым востребованным классом автомобилей, как среди новых, так и среди поддержанных. Поэтому покупателям важно знать, какие из моделей меньше всего ломаются и не морочат голову своими поломками. Ведь, прежде всего, внедорожники покупают для семьи, а этот сегмент покупателей желает получить самые надежные автомобили, поэтому мощность и скорость отходят на второй план.

Кроссоверы – самый востребованный класс автомобилей
Кроссоверы – самый востребованный класс автомобилей
Фото: Unsplash

Рост популярности внедорожников и кроссоверов в последние годы привел к тому, что они стали обычным явлением в Европе, включая Украину. Способность этих транспортных средств ездить по бездорожью снизилась в списке приоритетов покупателей. Их берут по большей части ради практичности, вместимости, высокого клиренса и хороших ходовых качеств. Несмотря на то, что полноприводные внедорожники кажутся крепкими и прочными, они все равно подвержены разного рода проблемам и неисправностям. Поэтому имеет смысл выяснить, какие полноприводные внедорожники являются самыми надежными из представленных на рынке.

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В исследовании Driver Power были опрошены десятки тысяч водителей в Великобритании, которые оценили свои автомобили по ряду категорий, включая надежность. Эксперты проанализировали обращения в дилерские центры за первые 12 месяцев владения, и составили рейтинг из ТОП-10 самых надежных кроссоверов.

На 10-ой позиции расположилась Mazda CX-5. С 13,6% машин случались неприятности, и большинство из них были связаны с электроникой. Индекс надежности этой модели равен 95,52%. У Subaru XV данный показатель равен 95,66%, причем у 12,4% были обнаружены проблемы – хоть и редкие, но достаточно различные. У нового Toyota RAV4 проблемы застигнуты в 11,5% случаев. Все они, впрочем, незначительные.

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Далее автолюбители поставили Lexus NX с таким же результатом. Чаще всего владельцы жаловались на проблемы спутниковой навигации. Между тем индекс надежности у моделей различается – 95,71% и 95,74% соответственно. У Seat Arona он равняется 95,88%, несмотря на 12,3% авто с выявленными за время эксплуатации проблемами. Зачастую, они касались работы ремней безопасности.

Самые надежные внедорожники 2020 года
Фото: Autoexpress
Самые надежные внедорожники 2020 года
Фото: Autoexpress
Самые надежные внедорожники 2020 года
Фото: Autoexpress
Самые надежные внедорожники 2020 года
Фото: Autoexpress
Самые надежные внедорожники 2020 года
Фото: Autoexpress
Самые надежные внедорожники 2020 года
Фото: Autoexpress
Самые надежные внедорожники 2020 года
Фото: Autoexpress
Самые надежные внедорожники 2020 года
Фото: Autoexpress
Самые надежные внедорожники 2020 года
Фото: Autoexpress
Самые надежные внедорожники 2020 года
Фото: Autoexpress
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Далее находится Toyota CH-R – 95,95%, хотя у 14,3% автомобилей что-то пошло не так. Новый Peugeot 3008 был оценен 96,09%, хотя 11,8% владельцев жаловались на то, что с этим кроссовером были некоторые неприятности. В тройку попал Lexus RX – 96,6% и 9% автомобилей с выявленными дефектами. У Subaru Outback результат 97,24%, хотя 13,5% автовладельцев пожаловались на случившиеся беды, в основном по части электрики. Однако самое удивительное, что названный самым надежным кроссовер Volvo XC40 (индекс 98,0%) дал повод 15,9% хозяев пожаловаться на какую-либо проблему.

Таким образом ТОП-10 по надежности среди внедорожников выглядит так:

  1. Volvo XC40
  2. Subaru Outback
  3. Lexus RX
  4. Peugeot 3008
  5. Toyota CH-R
  6. Seat Arona
  7. Lexus NX
  8. Toyota RAV4
  9. Subaru XV
  10. Mazda CX-5

Напомним, что ранее Nissan создал внедорожник без коробки передач. Также эксперты выяснили, что ломается у Renault Duster спустя 100 тысяч пробега.

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Источник: Autoexpress
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