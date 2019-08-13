Эксперты назвали самый лучший антивирус 2019 года

Windows Defender удалось заблокировать 100% вредоносных программ и угроз

Windows Defender оказался в топе среди лучших антивирусов 2019 года Фото: Unsplash

В отчете немецкого независимого исследовательского института AV-Test "Лучший антивирус лета 2019 года" Windows Defender ("Защитник Windows") оказался одним из четырех программных продуктов, получивших наивысшие оценки в категориях защиты, производительности и удобства использования.

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"Защитник Windows" разделил высшие награды с F-Secure SAFE, Kaspersky Internet Security и Norton Security, но программное обеспечение Microsoft имеет значительное преимущество перед этими тремя: оно поставляется бесплатно вместе с Windows 10, в то время как другие являются платными.

Рейтинг антивирусов согласно данным независимого исследовательского института AV-Test Фото: TechSpot

Результаты тестирования AV показывают, что Защитнику Windows удалось заблокировать 100% вредоносных программ "нулевого дня" с 307 выборками и 100% общих угроз с 2428 выборками. Было также показано, что программное обеспечение оказывает крайне низкое влияние на производительность операционной системы.

Несколько других бесплатных антивирусных продуктов упустили идеальный результат. Популярные AVG и Avast показали результат в 17,5 из 18 баллов, и оба потеряли пол-очка в категории защиты. Самым ненадежным антивирусом в рейтинге оказался Webroot SecureAnywhere 9.0, общая оценка которого составила всего 11,5 балл.

Антивирус "Защитник Windows" прошел долгий путь с момента выпуска Microsoft Security Essentials 10 лет назад, после чего Microsoft потратили годы, чтобы довести свой продукт практически до идеала. Недаром Apple позволила портировать Windows Defender на свою операционную систему macOS.

Напомним, что ранее эксперты провели исследование, показавшее, что антивирусы на Android "не делают ничего". А недавно Android получил встроенный антивирус.

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