Эксперты назвали ТОП-5 самых популярных браузеров 2020 года

Среди популярных браузеров за последние 90 дней оказался настоящий мастодонт компьютерной индустрии в лице Internet Explorer, от которого отказался даже Microsoft

Ежегодно различные частные аналитические компании составляют независимые рейтинги по популярности браузеров. Результаты, как правило разнятся. Но на днях свои результаты по самым лучшим браузерам 2020 года опубликовала программа цифровой аналитики федерального правительства США (DAP), в которой собрана статистика за последние 90 дней на территории Соединенных Штатов. Результаты хоть и не говорят нам о глобальном использовании веб-браузеров, но эта информация может показать альтернативные результаты, отличные от независимых компаний.

Согласно данным DAP, весной 2020 года лучшим веб-браузером за последние три месяца, с учетом 4 миллиардов посещений, был Google Chrome с показателем в 49,3% американского рынка. Apple Safari дышит Google в спину с показателем 31,6%. Каким образом Safari смог завоевать такую долю рынка, когда macOS занимает всего 9,3% мирового рынка компьютеров? Дело в том, что в исследовании использовали метрики мобильных браузеров, так как половина интернет-посещений была выполнена со смартфонов (50%), тогда как с ПК всего 46,9%, а остаточные 3,1% пришелся на планшеты. В США среди всех смартфонов 29,5% составляют iPhone, а 23% используются аппараты на базе Android.

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На третьем месте с постоянным падением интереса из года в год остается некогда могущественный Internet Explorer с показателем 5,7%. Несмотря на то, что Microsoft призывала пользователей отказаться от IE в пользу Edge уже более года, некоторые пользователи по-прежнему придерживаются устаревшего браузера. Самая популярная версия Internet Explorer 11, с 5,1%, а безнадежно устаревший Internet Explorer 7, который не поддерживался более четырех лет, все еще занимает 0,5% рынка.

Следом идет недавно улучшенный Edge, который теперь основан на Chromium с открытым исходным кодом Chrome. Ребрендинг пока не сильно помог ему набрать популярность. Edge занимает лишь 4,2% американского рынка. Однако, согласно данным производителя веб-метрик NetApplications, Edge наконец-то опередил IE на 7,4% до 6,4%.

Лучшие браузеры в США Фото: Zdnet

Пятую строчку рейтинга занял Firefox, который показывает лишь 3,6% рынка. В 2015 году доля Firefox составляла 11%. К 2016 году Firefox снизился до 8,2%. В 2018 году браузер ненадолго даже набрал популярность до 9%, но потом его доля рухнула почти в 3 раза. Хотя Firefox продолжает улучшать надежность и конфиденциальность с включенным по умолчанию DNS-over-HTTPS (DoH) и повышая общую безопасность, его показатели продолжают неуклонно снижаться. Еще большее беспокойство вызывает тот факт, что в середине января Mozilla, материнская компания Firefox, уволила около 70 сотрудников.

Напомним, что ранее Google приятно удивил невероятно полезной функцией в Chrome. Также ранее браузер Microsoft Edge пугал Google до ужаса.

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