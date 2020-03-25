Эксперты назвали ТОП-5 самых популярных смартфонов-подделок

Остерегайтесь подделок – эксперты составили рейтинг китайских "клонов"

Не все могут позволить себе владеть любимым смартфоном известной марки. Потому в Китае часто подделывают мобильные устройства под настоящие, чем обманывают доверчивых покупателей, которые считают, что им несказанно повезло найти брендированный аппарат по низкой цене. Разработчики приложения Master Lu, предназначенного для тестирования производительности смартфонов, составили рейтинг самых популярных смартфонов-подделок.

Эксперты проанализировали ситуацию на рынке смартфонов в период с марта 2019-го по март 2020 года. Наибольшее число "клонов" – у гаджетов от южнокорейской компании Samsung. На рынке мобильных устройств Китая 29,54% смартфонов по своему дизайну напоминают модели Samsung.

Второе место заняла американская корпорация Apple. На долю iPhone приходится 26,44% моделей. Как показала практика, подделывают даже китайские смартфоны. Поэтому на третьей строчке расположился китайский бренд Xiaomi с результатом в 9,83%.

Рейтинг самых подделываемых смартфонов Фото: TaskBoot

Следующий, еще один китайский бренд, – Honor, – обладает показателем чуть более 6%. Смартфоны Oppo и Vivo заняли пятое и шестое места соответственно.

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В рейтинге самых часто подделываемых моделей на первой позиции оказался iPhone 8, а второе место занял Samsung W2018. На третьей строчке оказался Samsung W2019. В рейтинг ТОП-5 также попали iPhone XS Max и Samsung Galaxy S10+.

Самые популярные смартфоны-подделки Фото: TaskBoot

Что касается аппаратной начинки, то с годами она не изменилась. В настоящее время наиболее распространенные комплектующие – разрешение экрана HD 720p, процессор MediaTek MT6589 и графическое ядро ​​Mali-400MP GPU. В то же время наблюдается снижение количества подделываемых устройств. Три года назад Master Low Benchmark зарегистрировал в своей базе данных почти 300 тысяч поддельных смартфонов, год спустя их число сократилось до 210 тысяч, еще через год – до 100 тысяч, и только 47 тысяч клонов зафиксировано в этом году.

Напомним, ранее выяснилось, что китайский iPhone X трудно отличить от настоящего. В то же время смартфон наркобарона Эскобара Escobar Fold 2 оказался дешевой подделкой.

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