Эксперты определили лучшие смартфоны по качеству мобильной связи

Лидерами по уверенному приему сигнала мобильной сети оказались китайцы

Лидером ТОП-10 оказался Xiaomi Mi 9 Фото: Digital Trends

В начале июля разработчики бенчмарка AnTuTu опубликовали рейтинг самых мощных смартфонов по итогам июня. Теперь пришла очередь определить лучшие смартфоны по качеству мобильной связи по итогам первого полугодия 2019 года. Результаты были опубликованы экспертами, разработавшими бенчмарк Master Lu, сообщает 100rd.com.

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Лидером ТОП-10 оказался Xiaomi Mi 9. Его чувствительность эксперты оценили в -69 дБм. На втором месте оказался ZTE Axon 10 Pro с показателем -71 дБм. Третье место тоже взял китаец – Lenovo Z6 Pro с такими же показателями -71 дБм. Смартфон от южнокорейской компании Samsung Galaxy Note9 занял четвертое место -73 дБм, тогда как его старший "брат" Galaxy S10+ занял седьмое место с показателем -77,5 дБм.

Пятое место занимает Oppo Reno 10x Zoom. Удивительно, но в списке оказался только один смартфон от Huawei – Enjoy 9e, который удостоился шестого места в рейтинге. Напомним, что Huawei знаменита не только смартфонами, но и является одной из крупнейших мировых компаний, предоставляющих телекоммуникационное оборудование для мобильной связи и беспроводных сетей.

ТОП-10 смартфонов по силе приема сигнала согласно бенчмарку Master Lu Фото: GizmoChina

Восьмое и девятое места занимают модели Xiaomi: игровой Black Shark 2 и бюджетный бестселлер Redmi Note 7. На последнем месте оказался OnePlus 6. Как видно по графику, практически все представленные в рейтинге устройства являются дорогостоящими флагманами, кроме Redmi Note 7 – владельцы этого аппарата неожиданно получили "топовый" сотовый модуль.

Считается, что уровень принимаемого сигнала менее -75 дБМ обеспечивает нормальную связь в зданиях. К примеру, на мобильном устройстве с показателем -69 дБм можно спокойно общаться в лифте внутри бетонного небоскреба.

Напомним, что ранее эксперты назвали самые надежные смартфоны в мире. Также мы составляли рейтинг ТОП-5 модных смартфонов без вырезов в экране.

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