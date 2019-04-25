Эксперты определили самые опасные пароли в мире

Миллионы людей все еще используют комбинацию 123456 в качестве пароля

За использование простых паролей поплатился даже Марк Цукерберг Фото: Pixabay

В сегодняшнюю цифровую эпоху, когда большинство потребителей более-менее разбираются в настройках компьютера и смартфона, можно предположить, что качество паролей улучшилось. Но недавнее исследование показывает обратное: опасные и легко угадываемые пароли все еще используются миллионами пользователей по всему миру.

В отчете Национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC) были проанализированы пароли, найденные в публичных базах данных взломанных учетных записей, чтобы найти популярные слова, фразы и строки. Похоже, что худший пароль 2018-2019 годов – 123456 – остается самым популярным, который встречается в более чем 23 миллионах учетных записей. Вторая по популярности комбинация оказалась ненамного лучше – 123456789. Также в топ-5 входят такие небезопасные пароли как "qwerty", "password" и "1111111".

Самые популярные пароли в мире Фото: TechSpot

Далее выяснилось, что люди склонны использовать свои имена в качестве паролей, наиболее популярными из которых являются "Эшли", за которыми следуют "Майкл", "Дэниел", "Джессика" и "Чарли". И когда дело доходит до использования названий групп, Blink182 является наиболее распространенным, за ним следует 50cent. "Супермен", тем временем, является самым популярным именем вымышленного персонажа, используемым в качестве пароля.

Большинство пользователей даже не подозревает, что нецелесообразно повторно использовать одни и те же учетные данные на разных веб-сайтах. Даже Марк Цукерберг оказался виновен в этой практике в прошлом, когда из-за пренебрежения этого негласного правила хакерами были украдены миллионы данных учетных записей Facebook.

Читайте также В Facebook заявили, что пароли миллионов юзеров Instagram хранились в незашифрованном виде

Конечно, запомнить несколько паролей непросто, поэтому лучшее решение – использовать менеджер паролей, наподобие LastPass или Roboform. Также желательно включить двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно, но самое главное – не использовать предельно простые пароли – хакеры используют их в первую очередь для взлома.

Смотрите также в сюжете о том, как в Украине была произведена крупнейшая хакерская атака:

Напомним, что ранее случился скандал с Google, когда в "Яндекс" утекли пароли миллионов пользователей. Также эксперты выяснили, что чужой пароль от Apple ID можно купить за 15 долларов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram