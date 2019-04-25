Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Эксперты определили самые опасные пароли в мире

Миллионы людей все еще используют комбинацию 123456 в качестве пароля

Евгений Опанасенко
Сегодня, 10:35
За использование простых паролей поплатился даже Марк Цукерберг
За использование простых паролей поплатился даже Марк Цукерберг
Фото: Pixabay

В сегодняшнюю цифровую эпоху, когда большинство потребителей более-менее разбираются в настройках компьютера и смартфона, можно предположить, что качество паролей улучшилось. Но недавнее исследование показывает обратное: опасные и легко угадываемые пароли все еще используются миллионами пользователей по всему миру.

В отчете Национального центра кибербезопасности Великобритании (NCSC) были проанализированы пароли, найденные в публичных базах данных взломанных учетных записей, чтобы найти популярные слова, фразы и строки. Похоже, что худший пароль 2018-2019 годов – 123456 – остается самым популярным, который встречается в более чем 23 миллионах учетных записей. Вторая по популярности комбинация оказалась ненамного лучше – 123456789. Также в топ-5 входят такие небезопасные пароли как "qwerty", "password" и "1111111".

Самые популярные пароли в мире
Самые популярные пароли в мире
Фото: TechSpot

Далее выяснилось, что люди склонны использовать свои имена в качестве паролей, наиболее популярными из которых являются "Эшли", за которыми следуют "Майкл", "Дэниел", "Джессика" и "Чарли". И когда дело доходит до использования названий групп, Blink182 является наиболее распространенным, за ним следует 50cent. "Супермен", тем временем, является самым популярным именем вымышленного персонажа, используемым в качестве пароля.

Большинство пользователей даже не подозревает, что нецелесообразно повторно использовать одни и те же учетные данные на разных веб-сайтах. Даже Марк Цукерберг оказался виновен в этой практике в прошлом, когда из-за пренебрежения этого негласного правила хакерами были украдены миллионы данных учетных записей Facebook.

Читайте также
В Facebook заявили, что пароли миллионов юзеров Instagram хранились в незашифрованном виде

Конечно, запомнить несколько паролей непросто, поэтому лучшее решение – использовать менеджер паролей, наподобие LastPass или Roboform. Также желательно включить двухфакторную аутентификацию везде, где это возможно, но самое главное – не использовать предельно простые пароли – хакеры используют их в первую очередь для взлома.

Смотрите также в сюжете о том, как в Украине была произведена крупнейшая хакерская атака:

Напомним, что ранее случился скандал с Google, когда в "Яндекс" утекли пароли миллионов пользователей. Также эксперты выяснили, что чужой пароль от Apple ID можно купить за 15 долларов.

Читайте самые важные и интересные новости в нашем Telegram

Еще несколько материалов по теме:
Украинские промышленники усиливают безопасность на производстве У Facebook потребовали отказаться от "лайков" Журналисты рассказали, как работают киберпреступники ЕС тренируется отражать кибератаки во время выборов в Европарламент
безопасность хакеры пароли кибербезопасность
Реклама

Новости партнеров

На руинах брака: Михаил Козаков умирал в одиночестве и нищете
На руинах брака: Михаил Козаков умирал в одиночестве и нищете
Глухота, работа не за деньги: о чем молчал Игорь Крутой
Глухота, работа не за деньги: о чем молчал Игорь Крутой
Пара шутки ради прошла ДНК-тест: парень остался без девушки
Пара шутки ради прошла ДНК-тест: парень остался без девушки
Завидные невесты: как выглядят любимые женщины богатейших мужчин
Завидные невесты: как выглядят любимые женщины богатейших мужчин

Популярные статьи

Сегодня, 08:16Fun

Страстная неделя 2019: что нельзя делать перед Пасхой

Сегодня, 08:12Fun

Чистый четверг 2019: главные традиции праздника

Сегодня, 08:12Fun

Чистый четверг: приметы праздника

Сегодня, 08:11Fun

Великий четверг 2019: приметы и что нельзя делать

Сегодня, 08:10Fun

Чистый четверг 2019: главные запреты этого дня

Вчера, 13:17Fun

Великая среда 2019: приметы и что ни в коем случае нельзя делать

Вчера, 05:15Психология

Гороскоп на сегодня: Овны ощутят прилив эмоций, а Стрельцам стоит сбавить свою активность

23 апреляFun

23 апреля: какой сегодня праздник, приметы и что нельзя делать

23 апреляWellness

Как распознать лимфому: техника самодиагностики рака

23 апреляFun

Великий вторник 2019: приметы и что нельзя делать в этот день

23 апреляFun

Занимающихся любовью в уборной пассажиров жестко подставила стюардесса

23 апреляПсихология

Гороскоп на сегодня: Овнам стоит держать эмоции при себе, а Ракам – не гнаться за большими деньгами

22 апреляШоу-бизнес

Помада и яркое пальто: как сейчас выглядит 13-летняя дочь Тома Круза

22 апреляFun

Выходные и праздничные дни в мае 2019 года в Украине

22 апреляТехно

Google откажется от Chrome на Android

22 апреляFun

Что святить на Пасху в церкви: список разрешенных продуктов

Новости партнеров

5 причин, по которым пары разводятся, прожив вместе десятки лет
5 причин, по которым пары разводятся, прожив вместе десятки лет
Что случилось с родителями Владислава Листьева
Что случилось с родителями Владислава Листьева
Куликова: «К сорока годам я получила подарок судьбы»
Куликова: «К сорока годам я получила подарок судьбы»
Сын Касаткиной и Колосова раскрыл подробности их смерти
Сын Касаткиной и Колосова раскрыл подробности их смерти
Звезды за 50 с потрясающим телом
Звезды за 50 с потрясающим телом
Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы
Галкин снял на видео пение Аллы Пугачевой без фонограммы
В мережі показали особняк Софії Ротару в окупованому Криму
В мережі показали особняк Софії Ротару в окупованому Криму
Девушка дня. 20-летняя чемпионка мира Ютта Лердам
Девушка дня. 20-летняя чемпионка мира Ютта Лердам