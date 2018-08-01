Эксперты определили самый проблемный смартфон Apple

Исследователи компании Blancco составили рейтинг самых часто ломающихся смартфонов

Apple iPhone 6 оказался лидером антирейтинга

Какой смартфон компании Apple самым ненадежный в эксплуатации? Этим вопросом занялась компания Blancco, которая проанализировала обращения в сервис-центы Apple за последние несколько лет.

Результаты исследования показали, что самым проблемным смартфоном оказался iPhone 6 – процент отказов этой модели достигает отметки в 22%.

Apple iPhone 6 признали худшим смартфоном Rubic.us

Для объективной оценки эксперты отобрали следующие параметры:

Проблемы и сбои в работе операционной системы

Неполадки с аппаратной частью.

Стабильность в работе при нагрузке.

Рейтинг ненадежности iPhone Blancco

Из приведенной выше таблицы видно, что топовые смартфоны 2014 и 2015 годов оказались на вершине самых ненадежных. Модели iPhone 6 и iPhone 6s оказались наиболее подвержены проблеме с экранами, особенно часто сбоит сенсор этих смартфонов.

Второй ахиллесовой пятой iPhone 6 оказался аккумулятор – владельцы часто сталкиваются с внезапными отключениями в мороз, а срок службы батареи не выдерживает никакой критики.

Стоит заметить, что вышеописанные проблемы касаются исключительно смартфонов Apple.

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Что касается Android производителей, здесь ситуация несколько иная. Лидером антирейтинга по количеству отказов оказался Samsung – 27,4%. Устройства этого бренда оказались самыми проблемными, считают специалисты Blancсo.

На второй позиции расположилась Xiaomi с 14,2%, а замыкает тройку Motorola – 9,6%.

Напомним, что ранее была объявлена цена iPhone X для бедных, а осенью iPhone 8 тоже превратится в смартфон для бедных.