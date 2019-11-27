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Эксперты определили самый удачный смартфон 2019 года

В Китае составили рейтинг лучших смартфонов уходящего года

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 09:15
Huawei Mate 30 Pro занял первое место в Китае
Huawei Mate 30 Pro занял первое место в Китае
Фото: DigitalCameraWorld

Оператор мобильной связи China Mobile выпустил ежегодный отчет о лучших смартфонах 2019 года. В рейтинге китайского оператора участвовало 13 флагманов от разных производителей, большинство из которых были из Поднебесной. Все они учитывались по пятизвездочным рейтингам, в которых учитывалось качество мобильной связи, время работы от батареи, возможность фото и видеосъемки, а также общая производительность. Об этом сообщает Gizchina.

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Флагманский аппарат Huawei Mate 30 Pro 5G получил награду как лучший мобильный телефон на рынке. Серия Huawei Mate 30 получила лучшую общую награду за качество мобильной связи в сетях 3G и 4G. Mate 30 Pro также получил пятизвездочную оценку качества видео и фото. Наконец, мобильное устройство также заработало 5 звезд за свои игровые возможности.

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По мнению China Mobile, линейка Mate 30 стала самой удачной, поскольку обладает производительным процессором Huawei Kirin 990, усовершенствованную конфигурацию антенн для устойчивого соединения и увеличенной энергоэффективностью.

Рейтинг лучших смартфонов 2019 года на рынке Китая
Рейтинг лучших смартфонов 2019 года на рынке Китая
Фото: Gizchina

В игровом плане Mate 30 Pro 5G показал себя лучше, чем игровой смартфон Nubia Red Magic 3S. Он также получился лучше, чем iPhone 11 Pro Max, Oppo Reno Ace и многие другие.

Рейтинг всех флагманов 2019 года
Рейтинг всех флагманов 2019 года
Фото: Gizchina

Ниже приведен рейтинг смартфонов по убыванию:

  1. Huawei Mate 30 Pro 5G
  2. Samsung Galaxy Note 10 5G
  3. OnePlus 7T Pro
  4. Oppo Reno 2
  5. Vivo NEX 3
  6. Xiaomi Mi 9 Pro 5G
  7. Apple iPhone 11 Pro Max
  8. Redmi K20 Pro
  9. Realme Q
  10. Vivo iQOO Neo
  11. Meizu 16s pro
  12. Huawei nova 5i Pro
  13. Lenovo Z6

Напомним, что ранее эксперты составляли рейтинг лучших смартфонов для мобильного интернета. Также мы составляли рейтинг ТОП-5 модных смартфонов без вырезов в экране.

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Источник: Gizchina
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