Эксперты определили самый удачный смартфон 2019 года
В Китае составили рейтинг лучших смартфонов уходящего года
Оператор мобильной связи China Mobile выпустил ежегодный отчет о лучших смартфонах 2019 года. В рейтинге китайского оператора участвовало 13 флагманов от разных производителей, большинство из которых были из Поднебесной. Все они учитывались по пятизвездочным рейтингам, в которых учитывалось качество мобильной связи, время работы от батареи, возможность фото и видеосъемки, а также общая производительность. Об этом сообщает Gizchina.
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Флагманский аппарат Huawei Mate 30 Pro 5G получил награду как лучший мобильный телефон на рынке. Серия Huawei Mate 30 получила лучшую общую награду за качество мобильной связи в сетях 3G и 4G. Mate 30 Pro также получил пятизвездочную оценку качества видео и фото. Наконец, мобильное устройство также заработало 5 звезд за свои игровые возможности.
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По мнению China Mobile, линейка Mate 30 стала самой удачной, поскольку обладает производительным процессором Huawei Kirin 990, усовершенствованную конфигурацию антенн для устойчивого соединения и увеличенной энергоэффективностью.
В игровом плане Mate 30 Pro 5G показал себя лучше, чем игровой смартфон Nubia Red Magic 3S. Он также получился лучше, чем iPhone 11 Pro Max, Oppo Reno Ace и многие другие.
Ниже приведен рейтинг смартфонов по убыванию:
- Huawei Mate 30 Pro 5G
- Samsung Galaxy Note 10 5G
- OnePlus 7T Pro
- Oppo Reno 2
- Vivo NEX 3
- Xiaomi Mi 9 Pro 5G
- Apple iPhone 11 Pro Max
- Redmi K20 Pro
- Realme Q
- Vivo iQOO Neo
- Meizu 16s pro
- Huawei nova 5i Pro
- Lenovo Z6
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