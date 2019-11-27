Эксперты определили самый удачный смартфон 2019 года

В Китае составили рейтинг лучших смартфонов уходящего года

Huawei Mate 30 Pro занял первое место в Китае Фото: DigitalCameraWorld

Оператор мобильной связи China Mobile выпустил ежегодный отчет о лучших смартфонах 2019 года. В рейтинге китайского оператора участвовало 13 флагманов от разных производителей, большинство из которых были из Поднебесной. Все они учитывались по пятизвездочным рейтингам, в которых учитывалось качество мобильной связи, время работы от батареи, возможность фото и видеосъемки, а также общая производительность. Об этом сообщает Gizchina.

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Флагманский аппарат Huawei Mate 30 Pro 5G получил награду как лучший мобильный телефон на рынке. Серия Huawei Mate 30 получила лучшую общую награду за качество мобильной связи в сетях 3G и 4G. Mate 30 Pro также получил пятизвездочную оценку качества видео и фото. Наконец, мобильное устройство также заработало 5 звезд за свои игровые возможности.

По мнению China Mobile, линейка Mate 30 стала самой удачной, поскольку обладает производительным процессором Huawei Kirin 990, усовершенствованную конфигурацию антенн для устойчивого соединения и увеличенной энергоэффективностью.

Рейтинг лучших смартфонов 2019 года на рынке Китая Фото: Gizchina

В игровом плане Mate 30 Pro 5G показал себя лучше, чем игровой смартфон Nubia Red Magic 3S. Он также получился лучше, чем iPhone 11 Pro Max, Oppo Reno Ace и многие другие.

Рейтинг всех флагманов 2019 года Фото: Gizchina

Ниже приведен рейтинг смартфонов по убыванию:

Huawei Mate 30 Pro 5G Samsung Galaxy Note 10 5G OnePlus 7T Pro Oppo Reno 2 Vivo NEX 3 Xiaomi Mi 9 Pro 5G Apple iPhone 11 Pro Max Redmi K20 Pro Realme Q Vivo iQOO Neo Meizu 16s pro Huawei nova 5i Pro Lenovo Z6

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