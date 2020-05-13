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Эксперты рассказали правду о вживлении чипов в тело человека: видео

Преимущества маленького куска железа у вас под кожей, и не будет ли "чипирование" попыткой контролировать человечество

Евгений Опанасенко
Сегодня, 08:04

Впервые в Украине во львовской стоматологии решили установить аппарат, с помощью которого можно рассчитываться рукой, если в вас вживлен чип. Технологии будущего? Пока нет – не в Украине, ведь владелец клиники признался – это шутка. А вот в Швеции не шутят! Там уже давно привыкли к чипам под кожей. В программе "Ранок з Україною" на канале "Украина" эксперты рассказали, какие преимущества маленького куска железа у вас под кожей, и не будет ли "чипирование" попыткой контролировать человечество.

Смотрите в сюжете правду о чипировании людей:

С таким чипом человек сможет рассчитываться на кассе, просто прикладывая руку, открывать автоматические двери и разблокировать компьютер без пароля. Правда, пока человечество разделилось на два лагеря: одни видят в чипировании облегчения жизни и много плюсов, другие же уверены – чипы под кожей ведут к тотальному контролю над человечеством.

Однако специалисты уверяют – среди плюсов чипирования не только возможность оплатить хлеб без карты и налички, на эти маленькие, но умные технические "зернышки риса" ученые возлагают большие надежды. Особенно в области медицины.

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"Имплантируются инсулиновые помпы и подается определенное количество инсулина в определенное время человеку – это помогает поддерживать нормальный уровень жизни. Существуют кардиостимуляторы, которые помогают человеку поддерживать ритм сердца", – рассказала кандидат психологических наук и эксперт по психологической кибербезопасности Наталья Бугаева в программе "Ранок з Україною".

А вот разработчики технологий американской компании планируют сделать чип для людей с деменцией, которые часто теряются и не помнят, кто они. Также специальный датчик смог бы доносить информацию родителям о местонахождении их детей. Но это палка в двух концах. Желание родителей не потерять детей можно понять. Но как насчет приватности? В чип можно вживить любую информацию. И в этом его опасность. Ведь "сломав" чип, к личной информации человека может получить доступ любой желающий.

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"Можно получить доступ к перемещению человека, к его биомедицинской карточке, к его паролям, например, взломать пароль банковской карты. Дальше они смогут считывать информацию о состоянии органов и даже без желания человека спрашивать о помощи принять решение, о психическом расстройстве, которого на самом деле нет", – рассказал футуролог Алексей Толкачев в эфире канала "Украина".

Но пока ожидания не такая уж и популярная вещь. Возможно, когда каждый второй человек будет с чипом под кожей, будут уже и "несокрушимые" технологии безопасности. А пока следить за человеком можно и с помощью обычного телефона. Вживлять его не надо – люди покупают его сами.

Напомним, что ранее Илон Маск обещал научить человечество телепатии. Также эксперты рассказывали, как будут чипировать собак в Украине и сколько это будет стоить.

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Источник: Сегодня
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