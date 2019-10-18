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Электрокары Porsche Taycan и Tesla Model S поборолись в скорости

Немецкий электромобиль оказался быстрее американского детища Илона Маска

Редакция Сегодня Lifestyle
Сегодня, 08:25

После недавней презентации Porsche Taycan Turbo S, многие автолюбители были заинтересованы в том, чтобы узнать, насколько немецкий электрокар окажется быстрее или медленнее американского детища Илона Маска в лице Tesla Model S P100D. YouTube-канал Car Benchmarks решил проверить эти два электромобиля на скорость, чтобы узнать, кто из них быстрее.

Смотрите также в сюжете о том, как Ирине Билык подарили электромобиль:

Для проверки была выбрана короткая трасса длинной в 400 метров (четверть мили), а также были имитированы различны препятствия с возвратом на свою полосу. Выяснились, что несмотря на то, что Tesla выигрывает у Porsche по динамике и мощности, немец обладает весомыми козырями в скорости, управляемости и высокого крутящего момента. Поэтому в обеих тестах Porsche Taycan Turbo S одержал победу над Теслой.

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Седан Taycan Turbo S оснащен двумя электромоторами, 2-ступенчатым редуктором и тяговой батареей емкостью 93,4 киловатт-часа. Суммарная мощность силовой установки составляет 761 лошадиную силу и 1050 Нм, что позволяет немцу разогнаться до 100 км/ч за 2,8 секунды, а максимальная скорость составляет 260 км/ч

Американская Tesla Model S P100D, участвовавшая в заезде, выдает 773 силы и 967 Нм момента и способен разогнаться до 100 километров в час за 2,6 секунды. Максимальная скорость лифтбека — 250 километров в час.

Напомним, что ранее первый электробайк Harley-Davidson LiveWire потерпел поражение. Также недавно электромобили Tesla получили самое большое в истории улучшение.

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Источник: CNET
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