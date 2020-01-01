Электромобили хуже дизеля для экологии: мнение Mazda

По мнению Mazda, электромобили с большими аккумуляторами вреднее для окружающей среды, чем дизельные автомобили

Электрокары тоже вредны для атмосферы Земли Фото: Unsplash

Общепринято, что электромобили лучше для окружающей среды, чем их дизельные альтернативы. Но Mazda выступила с критикой первых. Японский автопроизводитель утверждает, что их новый электрический кроссовер MX-30 выделяет в атмосферу столько же углекислого газа, сколько и дизельный хэтчбек Mazda 3.

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Когда Mazda представила кроссовер MX-30 на Токийском автосалоне в октябре 2019 года, она представила также литий-ионную батарею мощностью 35,5 кВт/ч для своего электрокроссовера. Батарея позволяет проехать MX-30 на расстояние всего в 200 км. Это гораздо меньше, чем у Tesla Model S с ее батареей на 100 кВт/ч, которая позволяет проехать до 600 км. Даже Hyundai Kona EV по аналогичной цене проезжает 289 км на своем блоке мощностью 39 кВт/ч.

Директор отдела аналитики Mazda Кристиан Шульце в интервью Automotive News объяснил выбор маломощной батареи своего автопроизводителя – это решение было связано по экологическим соображениям. По словам аналитика, производство и срок службы батареи MX-30 (160 тысяч км) выделяет столько же углекислого газа в атмосферу, сколько выбрасывает дизельная Mazda 3 Compact.

Mazda утверждает, что использование батарейного блока на 100 кВт/ч, которая есть у Tesla, выделяет в атмосферу даже больше вредных выбросов, чем это делают дизельные аналоги. Более того, проблема усугубляется при замене батареи – затраты на ее производство только усугубляют экологию и увеличивают выбросы CO2.

График соотношения выбросов CO2 в атмосферу электромобилей и дизелей Фото: AutoNews

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Стоит отметить, что многочисленные исследования показывают, что электромобили производят меньше выбросов СО2 в течение своего срока службы, чем дизельные автомобили. Mazda в своих доводах использует данные, основанные на средних показателях выработки электроэнергии в Европе с 2016 года. Однако для некоторых людей утверждение о более экологически чистом электромобиле может перевесить его низкий уровень автономного хода.

Напомним, что ранее Mazda отозвала 35 тысяч автомобилей из-за неисправных тормозов. А в прошлом году японский автогигант отозвал сотни тысяч авто по всему миру из-за проблем с дизельным двигателем.

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