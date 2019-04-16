Электромобили взлетят в цене: Илон Маск назвал причину

С 1 мая стоимость электрокаров Tesla вырастет из-за дорогой опции

Цена электромобилей Tesla поднимется на тысячи долларов Фото: Pixabay

Илон Маск в Twitter предупредил потенциальных покупателей о том, что с 1 мая стоимость электромобилей существенно вырастет. Подорожание связано с тем, что опция автопилота "Самоуправляемое движение" (Full Self-Driving) отныне будет включена во все новые автомобили Tesla, кроме самой доступной версии Tesla Model 3 (Standard Range).

По словам гендиректора Tesla, цена Full Self-Driving повысится приблизительно на 3000 долларов. Сейчас эта опция стоит 5000 долларов при добавлении во время оформления заказа.

Автопилот Full Self-Driving способен самостоятельно припарковаться и выехать к владельцу по вызову, автоматически подбирать оптимальный маршрут к месту назначения по навигатору и движение по нему, ехать по шоссе, автоматически перестраиваясь между полосами и поворачивать на изгибах дорог.

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Правда, опция пока не реализована полностью. До конца года компания планирует научить систему распознавать и соответствующим образом реагировать на знаки STOP и сигналы светофора, а также автоматически перемещаться по дорогам в пределах города. Маск утверждает, что в ближайшие пару лет однажды система обеспечит полностью самоуправляемое движение.

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Напомним, что ранее Илон Маск рассекретил значение логотипа Tesla, который подтвердил многолетние теории. Также ранее Илон Маск разработал электромобиль "для бедных".

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