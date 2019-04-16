Продолжая просмотр сайта, вы соглашаетесь с тем, что ознакомились с обновленной политикой конфиденциальности и соглашаетесь на использование файлов cookie.
Соглашаюсь
Главная Сегодня
На главную Сегодня
Ru  |  Ua

Электромобили взлетят в цене: Илон Маск назвал причину

С 1 мая стоимость электрокаров Tesla вырастет из-за дорогой опции

Евгений Опанасенко
Сегодня, 06:47
Цена электромобилей Tesla поднимется на тысячи долларов
Цена электромобилей Tesla поднимется на тысячи долларов
Фото: Pixabay

Илон Маск в Twitter предупредил потенциальных покупателей о том, что с 1 мая стоимость электромобилей существенно вырастет. Подорожание связано с тем, что опция автопилота "Самоуправляемое движение" (Full Self-Driving) отныне будет включена во все новые автомобили Tesla, кроме самой доступной версии Tesla Model 3 (Standard Range).

По словам гендиректора Tesla, цена Full Self-Driving повысится приблизительно на 3000 долларов. Сейчас эта опция стоит 5000 долларов при добавлении во время оформления заказа.

Автопилот Full Self-Driving способен самостоятельно припарковаться и выехать к владельцу по вызову, автоматически подбирать оптимальный маршрут к месту назначения по навигатору и движение по нему, ехать по шоссе, автоматически перестраиваясь между полосами и поворачивать на изгибах дорог.

Читайте также
К Марсу долетела "Тесла" Илона Маска

Правда, опция пока не реализована полностью. До конца года компания планирует научить систему распознавать и соответствующим образом реагировать на знаки STOP и сигналы светофора, а также автоматически перемещаться по дорогам в пределах города. Маск утверждает, что в ближайшие пару лет однажды система обеспечит полностью самоуправляемое движение.

Смотрите также в сюжете о том, как Илон Маск переживает трудные времена:

Напомним, что ранее Илон Маск рассекретил значение логотипа Tesla, который подтвердил многолетние теории. Также ранее Илон Маск разработал электромобиль "для бедных"

Читайте самые важные и интересные новости на наших страницах Facebook, Twitter, Telegram, Instagram

Еще несколько материалов по теме:
Личный автомобиль в городе должен быть роскошью Илон Маск сделал сенсационное заявление Илон Маск рассекретил значение логотипа Tesla Илон Маск готовит для Tesla новый браузер
автомобили Tesla электрокары автопилот электромобили Илон Маск Tesla Model 3
Источник: ferra.ru
Реклама

Новости партнеров

Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Смерть на дне чашки или как нас убивают электрочайники?
Юлия Ковальчук поделилась фото с подросшей дочкой
Юлия Ковальчук поделилась фото с подросшей дочкой
Ольга Дроздова потерпела полное фиаско на сцене
Ольга Дроздова потерпела полное фиаско на сцене
«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»
«Ну что, Галя, твое задание я выполнил. МХАТ я развалил»

Популярные статьи

Вчера, 20:10Психология

Гороскоп на завтра: Стрельцам важно не нарываться на конфликт, а Козероги получат прибыль

Вчера, 15:44Fun

Пасха 2019 – поздравления в стихах и смс, красивые открытки

Вчера, 13:42Эксклюзив

Батуми – столица чудес: как недорого отдохнуть на море и в горах без загранпаспорта

Вчера, 13:19Fun

Ссора помогла семейной паре обеспечить себя на всю жизнь

Вчера, 10:22Fun

Женщина неудачно сходила в салон красоты: фото татуажа

Вчера, 09:36Афиша

Теории, ожидания и перевод: что нужно знать о восьмом сезоне "Игры престолов"

Вчера, 08:57Fun

Женщина нашла на пляже потерянное украшение средневекового короля: фото

Вчера, 05:14Психология

Гороскоп на сегодня: Овнам важно соблюдать спокойствие, а Тельцам – не соглашаться на заманчивое предложение

14 апреляПсихология

Гороскоп на завтра: Близнецы получат выгодное предложение, а Девы найдут решение проблемы

14 апреляТехно

Ретро-мода: ТОП-7 лучших современных кнопочных телефонов

14 апреляШоу-бизнес

Звезда "Орла и Решки" поделилась откровенными подробностями личной жизни

14 апреляFun

Телеведущая оконфузилась в прямом эфире: видео

14 апреляПсихология

Гороскоп на неделю: Рыбам будет сопутствовать успех, а Львам пока не стоит менять работу

13 апреляШоу-бизнес

Жесткие разборки и синяки: результаты свидания Холостяка с Олей и Наташей

13 апреляШоу-бизнес

"Холостяк 9": кто покинул шоу и все подробности шестого выпуска

13 апреляШоу-бизнес

"Мне очень комфортно в России": голливудский актер признался, что не против получить российское гражданство

Новости партнеров

Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Нагиев назвал свой роман с Ларисой Гузеевой «всплеском»
Куликова: «К сорока годам я получила подарок судьбы»
Куликова: «К сорока годам я получила подарок судьбы»
Окрашивание волос в домашних условиях: Основные правила и ошибки
Окрашивание волос в домашних условиях: Основные правила и ошибки
Дмитрий Нагиев прокомментировал провокационный поступок сына
Дмитрий Нагиев прокомментировал провокационный поступок сына
7 продуктов, которые можно есть на ночь
7 продуктов, которые можно есть на ночь
В мережі показали особняк Софії Ротару в окупованому Криму
В мережі показали особняк Софії Ротару в окупованому Криму
Кейт Миддлтон одела брендовую блузку задом наперед
Кейт Миддлтон одела брендовую блузку задом наперед
Российские болельщицы в бомбической форме
Российские болельщицы в бомбической форме