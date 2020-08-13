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Электроседан Lucid Air превзошел Tesla по "дальнобойности": видео

Сегодня, 08:45

Lucid Air оставляет Tesla Model S далеко позади с возможностью преодолеть 832 километра при полном заряде

Главный конкурент Tesla Model S электрический седан Lucid Air способен на одной зарядке проезжать до 517 миль или 832 километра. Цифры подтверждены независимой инжиниринговой компанией FEV North America, которая проводит сертификацию автомобилей по стандартам EPA, сообщает Newatlas.

Lucid Air — детище американского стартапа Lucid Motors, который нацелен на серьезную конкуренцию с фирмой Илона Маска. Силовая установка электрокара вместе с управляющим софтом разработаны собственными силами, что позволило добиться высокой эффективности как отдельных элементов, так и всей системы в целом.

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Главным достоинством электроседана является тяговая батарея, которая работает под напряжением в 900 вольт и по характеристикам близка к аккумуляторам гоночных электрокаров. Она питает миниатюрные электромоторы, интегрированную трансмиссию и систему термоконтроля, которые, по словам производителя, устанавливают "новые мировые стандарты" в области электромобилей.

Мировая премьера седана Lucid Air запланирована на 9 сентября 2020 года
Мировая премьера седана Lucid Air запланирована на 9 сентября 2020 года
Фото: Lucid Motors

На разработку только одной батареи у стартапа ушло более 10 лет. За все время разработки прототипы смогли проехать более 20 миллионов миль на батарее собственной разработки. Чтобы разработать такой инновационный аккумулятор, Lucid Motors привлекли технологическое подразделение Atieva. С 2018 года фирма выступает поставщиком высоковольтных систем для гоночной серии "Formula E", и контракт будет действовать до 2022 года.

Интерьер Lucid Air
Интерьер Lucid Air
Фото: Lucid Motors

Однако пока непонятно, какая именно версия Lucid Air оказалась самой "дальнобойной". Вероятно, речь идет о самой топовой модификации с двумя электромоторами (1013 л.с.), с полным приводом и батарей на 130 киловатт-часов. Стоит отметить, что Lucid Motors готовит более дешевые электромобили с менее емкими батареями.

Lucid Air выглядит как главный и амбициозный конкурент Tesla
Lucid Air выглядит как главный и амбициозный конкурент Tesla

Пока же официальный рекорд дальности пробега среди серийных автомобилей с электроприводом держится за Tesla Model S Long Range Plus – 647 километров по циклу EPA. Правда, на "Теслах" установлена батарея поскромнее — всего 100 киловатт-часов.

Мировая премьера седана Lucid Air запланирована на 9 сентября 2020 года. Выпускать седаны будут на заводе в Каса-Гранде, штат Аризона, США. Цена премиальной версии составит 165 тысяч долларов, что эквивалентно 4,5 миллионам гривен.

Напомним, что ранее Lucid Air показал снежный дрифт в красочном видео. В то же время, Hyundai обещает выпустить три новых электромобиля под новым брендом Ioniq.

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авто автомобили Tesla электромобили Илон Маск Tesla Model S
Источники: Newatlas , Lucid Motors
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